El conmovedor mensaje de Esteban Bullrich en un acto de campaña

Movido por el compromiso con la sociedad, el senador Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, participó el jueves en la recorrida de campaña que el partido realiza en Hurlingham y conmovió a los presentes con un breve discurso que dio con utilizando una aplicación que lo ayuda a comunicarse su fluidez en el habla comenzó a decaer a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El encuentro fue en el Centro de Jubilados de Villa Club a donde el senador fue para manifestar su apoyo a Andrea Giorgini, precandidata local a concejal por la lista Dar el Paso que encabeza Facundo Manes. También estuvo en el acto Joaquín de la Torre ex intendente de San Miguel.

El senador escribió las palabras que la máquina repitió en voz alta. "Gracias Andrea por recibirme. Gracias a todos por acompañarnos. No hago mucha campaña, solo la hago con gente que respeto y admiro, y Joaquín y Andrea son eso. Por eso estoy acá. Me siento como en la gira de despedida de Los Chalchaleros", comenzó diciendo y agregó: "Me molestan un poco los homenajes y que siento que se quieren despedir de mi pero todavía tengo mucho para dar".

Los presentes escucharon y aplaudieron el mensaje, pero Esteban Bullrich aun tenía algo más para decir en vistas a las PASO que se realizarán el próximo domingo 12 de septiembre. “Les quiero pedir que estos días que quedan motivemos a la gente a votar, eso es lo más importante, que la gente se exprese con el voto, que exprese la bronca, la frustración, la indignación, pero también la esperanza de que podemos resolverlo”, sentenció.

El breve discurso de Bullrich emocionó a los presentes que destacaron la fortaleza del senador, especialmente Giorgini y de la Torre, quienes le agradecieron su participación en el recorrido de campaña.

El video se viralizó luego de que Juan Pablo Allan lo compartiera en Twitter: "Qué orgullo me da ser amigo de Esteban Bullrich y de militar junto a él hace tantos años. Es un faro de valores, que nunca deja de dar ejemplos, ¡hasta en los momentos más difíciles que le toca pasar!”.

Las respuestas manifestando admiración no tardaron en llegar. El director de cine Joan José Campanella, que lleva semanas alentando a los ciudadanos a fiscalizar en las elecciones a fin de garantizar la transparencia, comentó: “Qué fuerza. Qué orgullo. Cómo te admiro”.