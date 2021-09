La campaña más ambiciosa de la Organización Mundial de la Salud

Los esfuerzos por erradicar ciertas enfermedades, parecen no tener buenos resultados en múltiples ocasiones. Falla en las estrategias o alta resistencia de virus y bacterias tienen que ver con el resultado fallido de muchas campañas de salud. Un buen ejemplo es la meningitis, una enfermedad que se caracteriza por las membranas denominadas meninges que recubren el cerebro y la médula espinal. La inflamación suele suceder tras una infección por virus, bacterias, hongos y parásitos que alcanzan al sistema nervioso central.

Si bien se trata de una enfermedad que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, el riesgo es mayor entre los menores de cinco años y aumenta aun más en los bebes de hasta un año. Los síntomas son variables e inespecíficos, varían de acuerdo a la respuesta del paciente y pueden derivar en un diagnóstico tardío. Fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, rigidez en la nuca, rechazo a la luz, irritabilidad y dolor de cabeza son algunos de los síntomas que presentan los pacientes.

Llegar al diagnóstico lo más pronto posible es fundamental ya que la enfermedad se asocia a una alta mortalidad: 1 de cada 10 pacientes y una muy elevada frecuencia de secuelas graves, 1 de cada 5 pacientes. Aun en casos diagnosticados y tratados a tempranamente el diagnóstico puede ser fatal.

Es por esto que la Organización Mundial de la Salud estableció un plan para abordar las principales causas de la meningitis bacteriana aguda -meningococo, neumococo, Haemophilus Influenzae y estreptococo del grupo B- que son las más frecuentes a nivel global. La estrategia incluye una campaña de vacunación que intentará reducir los casos en un 50% y las muertes en un 70%, además de bajar drásticamente el índice de casos con secuelas graves.

A raíz de este anuncio se realizó una rueda de prensa en la que participaron el médico infectólogo Eduardo López, pediatra y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la doctora María Seoane, directora médica GSK Vacunas Argentina y Cono Sur, Paloma López Fabián -quien padeció una enfermedad invasiva por meningococo cuando tenía 2 años y medio- y su mamá, Maribel Fabián.

López señaló que: "Hoy es una responsabilidad de todos nosotros que los niños en Argentina se vacunen contra los distintos agentes de meningitis. Todos tenemos un rol protagónico para cumplir con esta meta, el esfuerzo más importante en nuestro país es lograr mejorar las coberturas de vacunación. Este es el camino para poner fin a la meningitis en 2030”.

La maquilladora Paloma López Fabián, cuyos miembros debieron ser amputados como consecuencia de la enfermedad, compartió sus intereses y pasiones La enfermedad no le iba a impedir que disfrutara la vida. “Hoy maquillo, hago surf y un montón de cosas. Al principio, me costó abrir mi cuenta en Instagram porque me daba miedo la opinión del otro hasta que mi hermana me impulsó a salir adelante. Durante la cuarentena fue el estallido porque me empezaron a recomendar maquilladoras 'muy grosas' y desde ese momento me empezaron a hacer entrevistas en un montón de lados. Además, estoy estudiando trabajo social que creo que es una carrera que se relaciona mucho con el maquillaje porque a mí el maquillaje me ayudó a salir a la calle en un momento en que no me gustaba hacerlo”. Paloma López Fabián tuvo meningitis a los dos años y luego debieron amputarle los miembros en sucesivas intervenciones quirúrgicas.

Cómo prevenirla la meningitis

Los expertos señalan que la vacunación es el método más efectivo para prevenir la meningitis bacteriana causada por meningococo, Haemophilus Influenzae y neumococo. En Argentina, el calendario de vacunación incluye formulaciones que protegen contra estas bacterias.

Aparte de la vacunación, con lo que deberían comprometerse los 194 miembros que integran la Organización Mundial de la Salud, hay otras medidas que pueden tener gran impacto: lavarse cuidadosamente las manos (especialmente después de ir al baño, toser, sonarse la nariz o cambiar pañales), evitar el contacto directo con personas enfermas y evitar compartir vasos o cubiertos.