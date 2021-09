¿Error o mentira? Qué hay detrás del tamaño de los países en el mapa

Ya sea por la escuela o por alguna otra situación de la vida cotidiana, todos vimos un mapa del mundo en algún momento de nuestras vidas. El tipo de mapa más común es el planisferio, es decir la representación de un objeto tridimensional como el planeta tierra, en una superficie plana. Aquí ya se plantea el primer inconveniente a la hora de representar el tamaño real de los distintos territorios del mundo, ya que no es posible replicar con exactitud un objeto que es tridimensional en dos dimensiones.

Mapa de proyección Mercator. Fuente: www.bbvaopendmind.com

La proyección cartográfica más popular es la de Mercator, un tipo de mapa donde se proyecta sobre un cilindro la superficie terrestre para luego poder replicarla en un espacio plano. El beneficio de este modelo es la exactitud con la que se representan los paralelos y los meridianos, algo muy útil para la navegación.

Por otro lado, el gran problema que plantea es el agigantamiento de los polos y la reducción de la línea ecuatorial. Esto se debe a que al ser una superficie plana ocupa el mismo espacio físico la línea del ecuador, el punto más ancho del planeta con más de 40.000 km de longitud, que los polos que son simplemente un punto del mundo. Como consecuencia, todos aquellos territorios que estén más cercanos a los polos se verán más grandes que los que estén cercanos al ecuador en el sistema de proyección de Mercator.

Es común el creer que la diferencia de tamaños de los países en la representación de los mapas esconde detrás una relación de poder, en donde las grandes potencias ubicadas por encima de la línea del ecuador buscan agrandar su representación cartográfica.

Anabella Zillo, profesora de geografía, afirma: “Es importante que entendamos que en geografía el norte no equivale a arriba y el sur a abajo, son convenciones. Si vemos el mundo desde el espacio, no necesariamente Estados Unidos va a estar en el norte. Por eso no coincido con la visión de que el mapa miente y esconde una ideología atrás y que los países subdesarrollados quedamos en el sur con el fin de diluir su tamaño en el mapa”.

The true size of es una página de internet que nos permite mover los distintos países dentro del mapa para poder visualizar cómo sería representado su tamaño al estar más cerca o más lejos de los polos.

Tamaño de Groenlandia en caso de estar a la altura de áfrica en un mapa Mercator. Fuente: www.thetruesize.com

Por ejemplo, a una de las primeras conclusiones que podemos llegar, es que Groenlandia no es tan grande como parece en los mapas que vemos. Al estar tan cerca del polo norte su representación se agranda, pero al trasladarlo cerca de la línea del ecuador podemos ver que no es comparable al tamaño de áfrica.

Tamaño de Argentina en caso de estar a la altura de Europa en un mapa Mercator. Fuente: www.thetruesize.com

Por otro lado, si cambiamos el territorio argentino más cerca del polo norte vemos como su longitud de norte a sur es similar a la de todo Europa en su conjunto, algo que visto desde un mapa bajo la proyección de Mercator no parece posible.

“Uno tiene que saber que la cartografía es una ciencia que es muy antigua, la proyección Mercator se remonta al 1500, que lógicamente nos muestra relaciones de poder propias de la época en que se desarrolló pero está en nosotros desentrañar. Hoy existe la Winkel Tripel, usada por National Geographic, que son más realistas y más atinadas en la representación del mundo. Por eso es importante enseñarle a los chicos a leer el mapa, se tiene que aprender a leer para poder tener las herramientas para interpretarlo.”, reflexiona la profesora Anabella Zillo