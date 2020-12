¿Argentina centro del mundo? Un mapa pone a nuestro país en un lugar clave

A pesar de que Argentina está ubicado en el extremo sur del hemisferio occidental, seguramente alguna vez creímos que podíamos ser el centro del mundo. En este sentido, un mapa que se viralizó en una red social justamente muestra a nuestro país en el medio del globo ocupando un lugar de protagonismo único.

El mapa en cuestión no es obra de un artista ni de un simple usuario de las redes, si no que fue confeccionado por el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina y llegó a viralizarse por la idea de cómo sería el mundo si Argentina ocupara el centro de la tierra.

La ilustración cuenta con una leyenda que refiere al uso que tiene, por eso en el margen superior derecho se puede leer "proyección central equidistante con centro en Buenos Aires", por lo que toma a la capital del país como punto de partida para calcular las distancias con cualquier otro punto del globo.

El usuario tintin_999 fue quien compartió el mapa en la red social Reddit y lo acompañó con la frase "Literalmente, Argentina siendo el centro del mundo". La publicación generó comentarios de distintas partes a través de usuarios que se sorprendieron por la conformación del mapa.

Una de las respuestas más originales que causó la publicación del mapa titulada "Argentina as the center of the world" (Argentina como el centro del mundo) fue la de una usuaria que simplemente citó el título y comentó "The way they think it is", que significa "como ellos creen que es".