Si vivís con niños, deberías pensarlo bien antes de tener perros de estas razas

A raíz de muchos incidentes domésticos, España lanzó hace casi 20 años un decreto para regular qué razas de perro son potencialmente peligrosas y alertar a los dueños. Esta medida aún sigue vigente y tiene como fin crear conciencia sobre su tenencia, educación y obliga a darle a las mascotas una buena calidad de vida.

Aunque muchas razas fueron genéticamente modificadas para ser más agresivas, lo cierto es que la personalidad de un perro radica en la crianza y en eso hace foco la ley española. Las autoridades saben que la responsabilidad es de las personas y estas razas deben tener una vida de cuidados y amor para ser incluidas en la sociedad.

También indica que el dueño del perro debe "disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos" y "no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos".

Si bien hay un listado para conocer cuáles son, también se incluyen a las razas de perro que pesen más de 20 kilos, tengan mandíbulas grandes y fuertes, cuello ancho y musculoso, y tener un cuerpo macizo, fuerte y resistente. Entre las razas más peligrosas que figuran en el decreto se encuentran:

American Pit bull terrier

Es una raza estadounidense que tiene una esperanza de vida de hasta 17 años y se utilizaban como perros de pelea hasta que fueron prohibidos como tales en 1976. "Es un perro fuerte, seguro de sí mismo, valiente, decidido y tiene una gran alegría de vivir. Le gusta agradar y está lleno de entusiasmo. El American Pit Bull Terrier no es la mejor opción para quienes buscan perros guardianes, ya que es extremadamente amigable incluso con extraños", indican desde el United Kennel Club.

Staffordshire bull terrier

Es una raza que nació en Reino Unido hace más de 200 años y fue creada entre el cruce de los antiguos Bulldog inglés y Terriers. Como el Pit bull terrier, también se utilizaba como perro de pelea y es considerado peligroso debido a sus fuertes características físicas: puede pesar hasta 20 kilos, es de porte musculoso, atlético, de mandíbulas fuertes y dientes grandes.

Staffordshire terrier americano

Nació en Estados Unidos y desciende del American Pit Bull Terrier. Es una raza por naturaleza sociable, que disfruta la compañía humana y de otros animales, son protectores, especialmente de niños, y no constituyen una amenaza para ellos. No suelen ladrar, es muy tranquilo, pero de sentirse amenazado, ya sea por un individuo u otro animal, no dudará en responder.

Rottweiler

Es una de las razas más fuertes y poderosas del mundo debido a su gran potencia de mordida. Es utilizado para pastoreo, pero también se lo puede ver cumplir funciones como perro de defensa, perro de búsqueda y rescate, perro guía, perro guardián, entre otras. Tiene un carácter fuerte, su gran musculatura, potencia y embiste hacen sentir mucho temor a sus contrincantes, motivo por el que se le nombró oficialmente como perro policía.

Dogo argentino

Fue creado por Antonio Nores Martínez en la provincia de Córdoba, Argentina, y es utilizado como perro de caza mayormente. Es robusto, de estructura maciza y resistente en todas las partes del cuerpo, y no hay que darle comida de más para evitar la obesidad.? "El mejor perro entre todos los perros de presa y el de más presa entre todos los perros del mundo", dijo Nores.

Fila brasileiro

Como su nombre lo indica, esta raza nació en Brasil y está reconocido como el perro más fiel a su familia, ya que daría su vida por sus dueños. Es un gran guardián, una de las razas más agresivas del mundo cuando se siente amenazado, es cauto con los extraños, rápido para defender a su amo, muy obediente y educado.



