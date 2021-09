Dia del Perro Adoptado: 5 preguntas que debés responder antes de tomar la decisión

¿Por qué quiero adoptar? Aunque parezca una obviedad, muchas personas adoptan como un acto impulsivo y no se detienen a pensar la verdadera razón. Es importante hacerse esta pregunta antes de tomar cualquier decisión, ya que un perro nos va a acompañar por un tiempo considerable de nuestras vidas.

¿Me debo dejar llevar por su aspecto? No te dejes guiar solo por su aspecto. Es importante tener en cuenta el carácter del perro y la experiencia de uno en la relación y manejo de los mismos. Hay personalidades perrunas más desafiantes y difíciles de llevar que otras. Y si no estamos preparados, puede que no sea la mejor experiencia para ninguno de los dos lados.