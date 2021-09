La buena noticia para quienes quieren jubilarse y no tienen trabajo

Las personas que no pueden jubilarse debido a que le faltan años de aportes están a punto de recibir una buena noticia. El Gobierno está a punto de presentar un proyecto que les permitirá acceder a la jubilación, pero con una condición particular.

Según publica diario Clarín, los trascendidos indican que los trabajadores desocupados de entre 69 y 65 años, y las trabajadoras desocupadas de entre 55 y 59 años podrán jubilarse si ya tienen 30 años de aportes.

El anuncio oficial todavía no llega, pero el DNU está listo para ser presentado. Una vez que consigan jubilarse, los beneficiarios cobrarán sus haberes a través de ANSES, y tendrán cobertura médica del PAMI.

Si bien no se sabe exactamente a cuántas personas beneficiará esta nueva medida, se estima que serán alrededor de 30 mil. Quienes accedan a la jubilación no la cobrarán completa, sino que percibirán entre el 50 y el 80 por ciento de lo que les correspondería en una situación normal.

Anses paga las jubilaciones en Argentina.

Esta medida no es nueva. En el 2005, el gobierno de Néstor Kirchner activó la Prestación o Jubilación Anticipada por Desempleo, que tenía las mismas condiciones para acceder a la jubilación. En ese momento se les pagaba a los beneficiarios la mitad del haber que les correspondería, con un piso: nadie cobraba menos que la jubilación mínima.

Una de las condiciones que deberán cumplir quienes quieran jubilarse es no tener otro ingreso. O sea, no pueden inscribirse para jubilarse personas que ya cobren pensiones no contributivas, planes sociales o retiros civil o militar.