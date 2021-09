El fenómeno meteorológico que dejó al mundo helado y se hizo viral

Voldemort fue tendencia en redes sociales este fin de semana. Y no por que algo que haya dicho la polémica H. K. Rowling, autora de Harry Potter, se haya hecho viral sino porque un gran número de ciudadanos aseguró haber visto la imagen del maldito personaje de su saga en el cielo de Estambul, en Turquía.

En medio de una terrible tormenta los ciudadanos sacaron sus teléfonos celulares para capturar la imagen que veían en el cielo. No fue la intensa lluvia lo que llamaba su atención sino un rostro que se dibujaba claramente en las nubes. Y muchos fueron aun más allá al señalar que no se trataba de cualquier rostro sino del del mismísimo Voldemort. La imagen del fenómeno -impresionante- no tardó en convertirse en viral.

La noticia no tardó en dar la vuelta al mundo. Los fans de Harry Potter y otros ciudadanos sorprendidos por el dibujo en las nubes se ocuparon de compartir la imagen. Incluso Hava Forum especializada en noticias del tiempo compartió la imagen con rapidez. "Esta nube, que se mostró en Estambul esta noche, llamó la atención2, escribía el responsable de la cuenta.

Istanbul'da bu aksam görüntülenen bu bulut dikkat çekti. Iste o anlar...uD83DuDE33? #yagmur pic.twitter.com/oZrG5TXaov — Hava Forum (@HavaForum) September 18, 2021

"Una velada con acción meteorológica en Estambul", decían los expertos en su sitio web. "Una nube que se asemeja a la silueta de Voldemort fue vista en Estambul el sábado 18 de septiembre. Estas imágenes grabadas se difundieron rápidamente desde las cuentas de redes sociales de Hava Forum y se convirtieron en el tema de la noche. Tales formaciones pueden ocurrir como resultado de este fenómeno natural llamado inhibición convectiva", declararon.

Desde la psicología, también se puede explicar el fenómeno. La palabra que se utiliza es pareidolia y hace referencia a la capacidad del cerebro humano de detectar caras en objetos inanimados.