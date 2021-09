Las 6 metas que exige la juventud para enfrentar el cambio climático

Jóvenes latinoamericanos y caribeños se reunieron en una conferencia regional de la Juventud de América Latina y el Caribe para abordar las problemáticas del cambio climático. En este encuentro sin precedentes, se discutieron políticas necesarias en torno a 3 ejes centrales: educación y concientización, descarbonización de la economía y cambios en el uso del suelo.

Luego de tres jornadas de debate, los jóvenes plantearon 6 metas climáticas que como exigencia a los gobiernos de la región.

Firma y ratificación del acuerdo de Escazú por parte del 100% de los países de la región. (actualmente solo está suscripto por 24 de ellos). Exigir que el 50% del financiamiento internacional se destine a la ejecución de planes nacionales de adaptación enfocados en reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Proteger como mínimo el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para 2030. Cero subsidios a los combustibles fósiles al 2030. Reducir a la mitad las emisiones de efecto invernadero al 2030 y alcanzar la carbono neutralidad al 2050 Alcanzar una transición justa en donde las medidas apuntan a reducir la pobreza y generar empleos verdes.

A través de estas 6 metas climáticas, los jóvenes de la región, exigen a los tomadores de decisiones que tomen cartas en el asunto y prioricen el cuidado del medio ambiente en sus agendas. Bajo el lema “Si NO es sostenible, NO es desarrollo” la juventud muestra una vez más que al igual que el cambio climático no son cosa del futuro, sino que del presente.

Por último, invitan a todo aquel que quiera sumar su voz en defensa del medio ambiente, a firmar la declaración para que tome mayor fuerza y relevancia.