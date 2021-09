Qué quiere decir "mequetrefe", el adjetivo en desuso con el que Fernanda Vallejos describió a Alberto Fernández

Según Arturo Montenegro, la palabra "mequetrefe" se usa en forma descriptiva, pero "tirando a insultante". Ciertamente, la diputada no habría elegido esta palabra al azar. En su acepción "buena", hace referencia a "niño pequeño", pero el primer significado que la Real Academia Española (RAE) confiere al término es "persona considerada insignificante en lo físico o lo moral".

No es claro el origen del vocablo. Hay quienes dicen que proviene del inglés. Sería una adaptación de "maketriple", que significa fabricante de baratijas. Los que avalan esta teoría se basan en que la fonética es muy similar a la de "mequetrefe".

Difícil saber si eso es lo que piensa de Alberto Fernández la diputada que usó 11 minutos para hablar de la situación del presidente. "No tiene votos, no tiene legitimidad, no tiene a nadie. Si la derecha quiere votar a alguien puede votar a Macri, mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada", dijo Fernanda Vallejos en el audio que tiene al menos 15 frases que dejan al descubierto lo que piensa del presidente.

Otra línea de investigadores, entre ellos María Moliner, sostienen que la palabra viene "mogatref", una palabra árabe que se utiliza para hablar de alguien que es orgulloso y petulante. ¿Habrá sido esa la intención de Vallejos para hablar de Fernández? Tal vez. De hecho, él mismo hizo hizo referencia a cualidades que podrían considerarse afines a esas al decir "la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí".

Hay una tercera línea estudio que liga el vocablo "mequetrefe" al portugués. El principal impulsor de esta teoría es Joan Corominas quien señala que el auge de esta expresión se dio en el siglo XVII. Según explica, la palabra es la unión de dos conceptos: por un lado "meco" que significa hombre libertino (también refiere a malicioso y astuto), y por otro lado "trefe" o "trefo" que quiere decir "travieso".

Hay todavía un significado más. Quizás el más bondadoso de todos, que probablemente no sea la razón por la que Vallejos llamó "mequetrefe" a Alberto Fernández, y es cómo sinónimo de pícaro. Así la usó Calderón de la Barca: "Y de este oficio soy jefe / porque soy el mequetrefe / mayor que se ha conocido".