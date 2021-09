El planteo de una joven desmotivada provocó miles de reacciones en Twitter

La red social del pajarito suele ser el espacio de reflexión y expresión de muchos usuarios. En Twitter uno puede conocer las sensaciones de la sociedad al observar las publicaciones y las reacciones que estas generan en el resto, la red social se convierte en un mapa emotivo del presente de los ciudadanos. Eso sucedió con esta joven que hizo un profundo planteo en un post, el cual en pocas horas se viralizó y sumo usuarios que se solidarizaron.

La publicación de Alhue Fernández cuestiona cómo, en el marco del Día Internacional de la prevención del Suicidio, nadie hizo foco en aquello que sienten los jóvenes actualmente. "No entiendo por qué con toda la concientización de prevención de suicidio e importancia de la salud mental nadie se puso a pensar qué es lo que nos tiene tan desmotivados a los jóvenes", arranca el hilo viral la usuaria.

Luego añade una serie de motivos que llevan a que este grupo de la sociedad se sienta de esta manera: "Es imposible llegar a fin de mes, casi inaccesibles los alquileres, te conviene trabajar a Estudiar en la mayoría de los casos. Si haces las dos, las exigencias de cursado son altísimas, carreras largas y exigentes, salís al mundo laboral y no tenés experiencia ni de lo que estudiaste ni de nada".

La publicación de la joven recibió más de 13 mil "me gusta" y fue retwitteada miles de veces por aquellas personas que, al igual que Alhue, comprenden la importancia de acompañar a los jóvenes y brindarles apoyo y asistencia en salud mental.

"Basta con hablar dos minutos para darte cuenta de que es un sentimiento colectivo de que el futuro no es nada esperanzador. Pienso, no sería llamativo que estemos relajados? Que veamos como nada alcanza, como aumenta todo menos los sueldos, que la recreación se aleje de nuestras posibilidades, que si hay plata no hay tiempo, si hay tiempo no hay plata. No sería curioso que me siente a ver como mi presente no vale y que no me angustie?", profundiza la usuaria en Twitter.

Un reclamo que debe ser escuchado

Una semana atrás, la provincia de Mendoza fue testigo de un reclamo de alumnos de colegios secundarios de la UNCuyo. Los jóvenes pedían apoyo y asistencia a la salud mental en el marco de la situación extraordinaria que se vive luego de la pandemia y el aislamiento, las cuales dejan en muchos casos graves secuelas en los adolescentes.

Tras varios hechos que alarmaron a docentes, alumnos y familiares, muchos jóvenes decidieron alzar sus voces y exigir políticas públicas y en cada una de las instituciones a las que asisten de "salud mental de los jóvenes, prevención del suicidio y de las autolesiones. Pedimos reforzar los mecanismos de contención y acompañamiento ante estas situaciones", expresaban. Este reclamo se hizo eco en el resto de las escuelas, privadas y estatales, de la provincia que exigieron "no dejar que pase desapercibido" lo que sucede en los jóvenes.