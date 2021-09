Voto joven: ¿cómo votan y cuáles son sus principales demandas?

Los jóvenes representan un poco más del tercio del electorado y sus demandas van tomando visibilidad. Algunos partidos políticos fueron modificando sus discursos y spots buscando seducir a la juventud. Música de fiesta, gráficas amigables, lenguaje coloquial y un sinfín de herramientas utilizadas con el fin de mostrar que la política es la solución.

Los jóvenes representan una porción importante del electorado, en la campaña de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) los espacios políticos concentraron sus esfuerzos para captar al voto joven (entre 16 y 29 años) a través de campañas descontracturadas y dirigidas a esos 10 millones de posibles votantes.

Los jóvenes pueden participar de las elecciones nacionales, tanto presidenciales como legislativas. El voto es obligatorio para las personas de 16 y 17 años como para los mayores de 18, pero a diferencia de estos últimos, para el caso de los más jóvenes la ley no sanciona a quienes no participen de la elección.

La juventud tiene demandas muy específicas hacia la clase política

Entre los fundamentos para incorporar a los jóvenes, el proyecto inicial citó la doctrina de Protección Integral de los Derechos de los Niños y añadió: “Desde esta perspectiva, se reconoce el papel futuro, las responsabilidades, la participación de los jóvenes en la sociedad, y su función activa. Ya no se los considera como meros objetos de socialización y control”.

Los adolescentes de 16 y 17 años representan un 2,5% del total del padrón, de acuerdo con los datos de la Cámara Nacional Electoral. La participación de este sector ha sido menor a la de la población general si se tienen en cuenta los datos aportados por la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior de la Nación, sobre las últimas elecciones generales de 2019. En ese momento, el 81% de las personas incluidas en el padrón electoral fueron a votar pero solo el 63% de los jóvenes de 16 y 17 años eligieron a sus representantes.

Testimonios en primera persona

"Al ser mi primera vez votando y no haber profundizado tanto en el tema, no tengo muy claro lo que espero de los resultados. Por supuesto, me gustaría que los precandidatos que vote sean elegidos para participar en las elecciones legislativas. Ya tengo decidido mi voto. Hasta hace unos días tenía dudas con los postulantes para diputado nacional, pero ya tomé mi decisión", explicó Valentín Gómez (16 años) y agregó: "Por una cuestión de tiempo y diversidad de información, no pude revisar todas las propuestas de las listas que se presentan. Sin embargo, profundicé con los principales candidatos o los que me llamaran la atención, lo que me dio las respuestas que necesitaba".

Con respecto a los spots publicitarios, los jóvenes destacaron que hubo algunos que resaltaban más que otros pero en general ninguno les pareció llamativo o determinante, más bien graciosos pero sin propuestas y agregaron que se debe investigar un poco más sobre las propuestas.

"No me agrada que algunos frentes traten de disuadir a los votantes de optar por sus competidores pero entiendo que no es más que una táctica electoral", destacó.

Un denominador común de todos los testimonios es la importancia que tiene el sufragio para la democracia. "El ejercicio del derecho al voto es mi deber puntual y formal como ciudadano. Teniendo en cuenta que de las decisiones que tomen las personas elegidas impactarán a nivel local y nacional, me gustaría que mi forma de pensar sea reflejada o influya en las susodichas, ya que, como cualquiera, también tengo aspiraciones e intereses para el futuro de nuestro país", agregó Valentín.

"Considero que es fundamental ir a votar ya que tenemos que valorar lo importante que es tener democracia y poder de decisión sobre quienes nos van a gobernar y a representar, más sabiendo que en otros lugares esto no es posible", explicó Martina (17 años) quien es estudiante del Colegio Universitario Central.

"Me gustaría que más jóvenes participen en política pero con ideas y propuestas propias. Los jóvenes podemos construir espacios de discusión pero siempre vemos las mismas caras y eso me hace pensar que son pocas las posibilidades concretas de participación", finalizó Martina.

Vicente tiene 16 años y hoy emite su voto por primera vez: "No tengo muchas expectativas la verdad, mi voto ya lo decidí y me informe para decidirlo. En mi casa hablamos sobre política y eso me ayudó a tener más claro el panorama".

"Tengo expectativas bastante bajas con los postulantes para estas elecciones, todavía no he decidido mi voto y voy a informarme antes de decidirlo", dijo Agustina (17 años).