Desaparecidos, en el padrón: un homenaje silencioso y polémico

"Dato democrático del día: las personas desaparecidas siguen figurando como electores habilitados en los padrones, en color gris", decía un usuario al compartir la foto de un Padrón Electoral en el que figuraba Ricardo Jaime Zeff en un espacio grisado.

Hace justo 10 años, Alicia Pierini se refería a que, a pesar de la insistencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, todavía faltaba para que se hiciera efectivo el homenaje silencioso que consiste en incluir en los padrones a las víctimas de desaparición forzada con la leyenda que deje constancia de esta condición.

Un homenaje silencioso que genera polémica.

Durante la jornada electoral, mientras muchos se distraían entre quejas por las demoras en las filas, otros acusaban fraude o acciones cuestionables en diversos distritos, y simplemente cumplían con su deber cívico, alguien llamó la atención sobre este homenaje.

Sin embargo, no tardaron en llegar los mensajes cuestionadores. "Espero que este Julio López, Facundo Astudillo y Tehuel", decía una usuaria de Twitter y alguien más preguntaba: "Son sólo desaparecidos de la dictadura o personas como por ejemplo María Cash también figuran así?". La respuesta no se hizo esperar: "Es por desaparición forzada que implica participación directa o indirecta del Estado (dejo definición de convención de la ONU). Me imagino que no aplica para esos casos", dijo Gonza Romero, autor del tuit original.

Mientras una porción del país considera que incluir a los desaparecidos en el padrón con la leyenda "víctimas de desaparición forzada" es un homenaje necesario, otros cuestionan la medida considerándola "politiquería barata". También hubo alguien que cuestionó: "Están también los civiles asesinados por montoneros o esos los meten abajo de la alfombra?".