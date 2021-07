Polémicas declaraciones de Ricardo López Murphy sobre los desaparecidos

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, causó polémica al negar la histórica cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar, asegurando que en realidad ese número fue "artificialmente inflado" para "llamar la atención" de los activistas europeos de derechos humanos.

Mientras hacía alusión a la polémica sobre la precandidata Sabrina Ajmechet, integrante de la lista de María Eugenia Vidal y a la que cuestionó por sus dichos sobre la soberanía en las islas Malvinas, López Murphy sin embargo apoyó a su precandidato Franco Rinaldi, que días atrás puso en tela de juicio la existencia de 30.000 desaparecidos en la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983.

"No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijeron Graciela Fernández Meijide y Darío Lopérfido, al igual que lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, creo que el número oficial es el que corresponde a documentos emanados de la Procuración, del ministerio de Justicia, de la Conadep. No hay secretos ahí", justificó López Murphy en una entrevista con Luis Novaresio en el canal A24.

Ante los cuestionamientos del conductor, el precandidato insistió: "Yo no discuto el número, pero yo sé cómo se originó. Fue para llamar la atención de los europeos en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos. Ese número fue, confesado por el que lo generó, artificialmente inflado. Si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad".

"El gobierno de Carlos Menem hizo una ley para compensar a los que habían sufrido persecución. Lo que yo siempre dije es que tenía que haber una ley pareja para los que sufrieron la agresión terrorista", agregó respecto a la falta de compensación para los soldados y conscriptos que enfrentaron a los grupos subversivos.

Buscando darle un cierre a la polémica, López Murphy manifestó: "Yo no tengo ganas de discutir los episodios de los años '70, pero si nos obligan lo haremos. Tenemos que hacernos cargo, no tenemos que estar escondidos. Lo que creo lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro".