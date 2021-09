Los votantes que el padrón olvida

Juan José Massini es ciego desde sus 43 años y trabaja para la asociación civil Tiflonexos que busca extender el acceso a la lectura y la información a las personas con problemas de visión. Nos cuenta cómo es la realidad argentina de los ciegos a la hora de querer ejercer su derecho a votar como cualquier ciudadano.

-¿Es fácil votar en argentina siendo ciego?

-Si bien hay una ley que declara en nuestro país la accesibilidad del voto para las personas con discapacidad, la aplicación muchas veces es compleja. Para empezar, varía mucho el método de votación según la región del país en la que te encuentres. Si bien hay una sola ley electoral para las personas discapacitadas, adaptarlo a cada modalidad es un desafío. Lo que la norma contempla es el cuarto oscuro accesible (COA), que es un espacio de votación que tiene que ser de fácil ingreso para los discapacitados. El gran inconveniente en la logística es el desconocimiento de la sociedad, porque el abanico de personas con discapacidad es amplio y no todos tenemos las mismas necesidades. Yo soy ciego, no tengo ninguna discapacidad motriz y muchas veces me hacían traer la urna hasta el auto, aunque les explicara que podía y quería caminar. No es solo una cuestión de votar, es poder hacerlo con dignidad.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir acceso al COA si lo necesitaran. | Fuente: Twitter

-Hablas de que existen muchos métodos de votación, ¿cuáles son los más aptos para las personas ciegas?

-Tanto para los ciegos como para cualquier discapacitado lo importante es la multiplicidad de recursos. No todos tenemos las mimas habilidades y dificultades, ni siquiera aquellos que tenemos la misma discapacidad. Por ejemplo, muchos ciegos no saben leer en braille, entonces si el único método de inclusión es el braille nos quedamos cortos. En lo personal a mí me gustan dos métodos: la compañía de confianza y el uso de tecnologías portátiles. El primero consta en declarar a una persona en la que vos confíes como tu acompañante, que ingresa con vos al cuarto oscuro y te asesora, usualmente lo hago con mi sobrino porque nos toca el mismo centro electoral. El uso de tecnologías portátiles desde el celular sería el ideal, pero es cierto que requiere desarrollo tecnológico avanzado. Con los teléfonos que portamos hoy en día, y en no mucho tiempo, va a estar popularizado que la cámara funcione como los ojos de aquellos que no tenemos vista. Enfocas a la boleta, o en la vida cotidiana al elemento que sea, y detecta que es lo que estás agarrando. Lo que más queremos es ser independientes, y muchas veces la tecnología colabora con eso.

-¿Van a haber impedimentos a la hora de entrar con un acompañante por los protocolos sanitarios?

-Hasta el momento no hay una comunicación oficial concreta para las PASO, así que me voy a enterar el domingo cuando vaya a probar. Esa es otra de las dificultades que nos enfrentamos, la desorganización que lleva a la incertidumbre. Si no me llegan a dejar pasar con un acompañante solicitaría al presidente de mesa que entre conmigo, el tema es que ahí radica todo en mi confianza en el otro, tengo que elegir creer que me van a decir la verdad, y ahí es cuando pierdo independencia.

Juan José, entre risas, confiesa no creer aún la vez que lo subieron a una silla de ruedas aunque insistía que su discapacidad no le impedía caminar.

-Mencionabas la implementación de tecnologías para brindar más recursos a las personas ciegas. ¿Ayuda el voto electrónico?

-Si, sin dudas ayuda, como todos los recursos que se puedan implementar. Mi idea es que hay que abrirse a la tecnología en estos casos para poder darle la posibilidad al votante de moverse por sus propios medios. Para aquel ciego que sepa usar una computadora sin duda el voto electrónico lo va a ayudar, porque mediante un sistema de lectura adaptada, similar al que utilizamos en los teléfonos celulares, va a tener la certeza de que voto emite. Existieron pruebas en varios espacios del país en donde se implementó este método, pero la mayoría de las veces lamentablemente no terminó de asentarse. Salta se sigue manejando de esta manera y lo celebro, porque es el voto más autónomo que podemos realizar, y principalmente tenemos la tranquilidad de que no necesitamos la asistencia de terceros.

-Dentro de Tiflonexos, ¿cumplen algún rol en la inclusión de personas ciegas al sistema electoral?

-Toda esta semana personalmente, y junto a Tiflonexos, estuvimos desarrollando la boleta única inclusiva para la provincia de Santa Fe. Creamos una plantilla en la que figuran todos los precandidatos traducidos al braille y nos aseguramos de que haya una en cada mesa electoral. Esta es una de las tantas maneras que mencioné que existen para que votemos, y es cierto que deja a quienes no saben leer en ese sistema afuera, pero también seguimos ampliando las posibilidades de inclusión. Por ejemplo, si alguien no quiere entrar con su compañía de confianza va a poder resolverlo por su cuenta si sabe braille, y así vamos generando independencia.