Las peligrosas predicciones de un usuario de TikTok que asegura venir del futuro: una se cumpliría mañana

Aery Yormany, bajo su nombre de usuario @aesthetictimewarper, cuenta con casi un millón de seguidores y más de 6 millones de me gusta en su perfil de TikTok y asegura venir del futuro desde el año 2714. En su biografía sentencia “I am here to help humanity, there is a lot you need to know”, que traducido al castellano significa “estoy aquí para ayudar a la humanidad, hay muchas cosas que tienen que saber”

Con más de 100 videos publicados acerca de las predicciones del futuro, la cuenta de Aery Yormany cobró una relevancia mayor por los tres eventos que pasarían este mes. El primer evento ocurriría mañana, en el 20° aniversario del atentado a las Torres Gemelas, en donde según el adivino 4000 personas serán llevados a otro planeta para asegurar la continuidad de la especie humana. Apenas 5 días después, el 14 de septiembre, el primer huracán de categoría 6 de la historia arrasará con la costa este estadounidense, provocando grandes daños. Para concluir un mes complejo, el domingo 26 un chimpancé sufrirá una mutación en sus cuerdas vocales y podrá hablar como un humano, y tendrá un mensaje trascendental para contarnos.

Como si fuera poco, para lo que resta del 2021 el Nostradamus tiktoker tiene algunas sorpresas más. El 20 de octubre 8 humanos recibirán poderes sobrenaturales provenientes del sol que les brindará telekinesis, y el 3 de diciembre un grupo de adolescentes descubrirán un dispositivo que permitirá abrir un portal entre universos paralelos y también encontrarán un huevo de tiranosaurio rex.

Los años venideros no serán más tranquilos, ya que por ejemplo, según los vaticinios de Aery Yormany, en el 2022 aparecerán dragones, en el 2023 los alienígenas se infiltrarán en los gobiernos y en el 2024 las lluvias ácidas azotarán al planeta tierra.

Del supuesto viajero en el tiempo Aery Yormany aún no se conoce la cara, ya que asegura que “no están listos para ver mi cara, en 700 los humanos cambiaron mucho”, pero promete que si la cuenta llega al millón de seguidores la revelará.