Argentina quedó varada en Buenos Aires y no puede volver a trabajar en su empresa en Guatemala

Yanina Bonetto (35) es argentina pero emigró hace más de 10 años y hoy elige vivir en Guatemala, allí inició un emprendimiento textil que es todo un éxito. En abril de este año llegó a Argentina de visita, pero quedó varada en Buenos Aires a la espera de poder regresar a Centroamérica.

"¡Tengo que volver para trabajar y sigo en Argentina sin poder regresar!", exclama con cierta desesperación Yanina. Es que la paciencia se agota y su vuelo sigue siendo reprogramado. Su avión debería haber despegado rumbo a Guatemala el 24 de mayo, sin embargo tras 4 reprogramaciones le informaron que viajará el 25 de agosto, tres meses después.

Yanina cuenta a MDZ que al consultarle a Aeroméxico por qué han reprogramado tantas veces su vuelo la respuesta es siempre la misma: "la empresa no tiene la culpa, es el gobierno de Argentina que nos avisa que no saldrán los vuelos. Además, me dicen que solo dejan viajar por Aerolíneas Argentinas pero el ticket te cuesta el cuádruple ahí".

Aquello que sería una feliz visita para pisar suelo argentino después de mucho tiempo sin ver a sus familiares, terminó por convertirse en “una locura”. “Debo irme, yo trabajo allá (Guatemala) y mis ingresos son de allá. Necesito salir del país y no hay manera de hacerlo”, comparte con preocupación la argentina varada en su propio país.

Es que en Guatemala Yanina logró construir una nueva vida, montó una empresa y logró posicionarse entre las marcas de aquel país.

Yanina montó una empresa textil en Guatemala llamada La Indígena.

¿Cómo fue que Guatemala se convirtió en su hogar?

Yanina relata en detalle cada uno de los acontecimientos que la llevaron a vivir a Guatemala. "Decido irme por primera vez del país en el 2011 después de que mis padres se separan", esta noticia impacta en toda la familia y por ello la joven decide emigrar y encarar una nueva vida lejos de Argentina.

Su primer destino fue Playa del Carmen, México, “quería playa, sol y mar”, recuerda. Pero a Guatemala llegó por medio de una publicación en la red social Facebook en la cual el dueño de una empresa guatemalteca de publicidad y marketing buscaba chicas para trabajar en ventas de diferentes compañías durante 3 meses.

“Le mandé un correo electrónico al dueño presentándome, contándole sobre mi vida y de la idea de llegar a conocer y recorrer toda la zona de Riviera Maya. Para lo cual quería recaudar fondos y de paso en los tiempos libres conocer otro país”.

Yanina Bonetto cuenta que el dueño de la empresa le respondió “en cuestión de minutos” ofreciéndole lugar en su agencia y brindándole trabajo. Ella compró su pasaje de avión desde Cancún a Guatemala y ese sería su ticket de inicio de una nueva etapa.

“Esos 3 meses se convirtieron en los mejores años de mi vida”, confiesa Yanina y añade: “Fue la mejor universidad de mi vida, aprendí y sigo aprendiendo. Allí jamás me faltó el trabajo y pude sacar hasta mi visa americana”.

Pero la argentina radicada en Guatemala fue mucho más allá, en 2014 montó una empresa de exportación dedicada a la manufactura de indumentaria y accesorios inspirados en la civilización maya. Con su emprendimiento difunde la cultura Maya.

Al viajar por el interior de Guatemala conoció más sobre la cultura de ese país de Centroamérica y observó que muchos nativos mostraban sus trabajos realizados a mano.

“Me atrapó la historia que tienen los textiles, todos los diseños son exclusivos, no se repiten. Por eso decidí comenzar con el emprendimiento, me pareció interesante mostrar sus trabajos y relacionarme con personas increíbles que hasta el día de hoy son como mi familia”, expresa.

Yanina siente que Guatemala es su hogar, el sitio que le abrió las puertas y le permitió emprender y crecer con su proyecto. “A Guatemala la llamaría el país de las oportunidades: un país en crecimiento constante, un país lleno de cultura con 22 grupos étnicos de Indígenas Mayas, con un clima perfecto y una sorprendente geografía que hace que una gran cantidad de extranjeros del mundo la visiten año a año”, asegura

“Pero creo que lo que más enamora y te hace sentir como en casa es el trato, el recibimiento y la calidez humana. Es un país donde la hospitalidad, el respeto y los valores aún existen”, asegura. La argentina destaca la calidez humana y el respecto que hay en Guatemala.

Yanina agrega que cuando cuenta que vive en Guatemala, muchos argentinos suelen tener muchos prejuicios sobre ese país. “Digo Guatemala y lo relacionan con el narcotráfico, la delincuencia o la pobreza cuando todo eso que juzgamos y pasa por la cabeza lo estamos viviendo todos los argentinos”.

Pero siempre Argentina estuvo en su corazón y los recuerdos de todo lo vivido años atrás, "lo que más extraño de Argentina son las reuniones familiares y con amigos, las sentadas de compartir los mates, las variedades de comidas y de calidad”.

Además confiesa que le encantaría emprender en el país, "¡me encanta Argentina, es hermosa y tenemos de todo!", expresa con énfasis, pero luego luego aclara: “lamentablemente por el momento digo que no, digo por el momento por que uno no sabe las vueltas de la vida, pero hoy en día como está económicamente y toda esta burocracia que nos rodea, prefiero irme a lo seguro y seguir enriqueciéndose de otra cultura milenaria.”

Sin embargo, Yanina, que es una aventurera y emprendedora incansable, ya ha pensado en la posibilidad de exportar en un futuro sus coloridas creaciones. "Argentina es un país que tengo en mente el día de mañana para comenzar a exportar de Guatemala hacia acá los productos que trabajamos con todo el equipo de trabajo. No hay que perder la fé ni las esperanzas”, concluye.