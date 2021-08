Continúa el reclamo por la falta de conectividad: “Se vendrá un acampe más grande si no hay solución”

En las afueras del Palacio Pizzurno, cientos de chicos, padres y dirigentes de barrios populares se movilizaron con el fin de pedir la conectividad en los comedores populares. La manifestación duró una sola noche y ayer, viernes 6 de agosto, levantaron campamento sin haber recibido respuesta por parte del Ministerio Nacional de Educación.

Hace más de un año y medio que no hay más clases presenciales, esto llevó a que las aulas tengan un formato virtual, y se necesite algún dispositivo con conexión a internet. Esta situación es un impedimento para que los sectores populares puedan estudiar, debido a que ellos no logran pagar el Wifi necesario y llevar a cabo una “vida virtual”.

“Donde haya una necesidad, debe nacer un derecho”, decía hace unas décadas Eva Perón, frase que no se ve reflejada actualmente en la realidad. Hoy, miles de estudiantes han abandonado sus estudios por no poder acceder a las clases virtuales. Esto afectará al futuro de cada uno de ellos. Los comedores de barrios populares, el Frente de Izquierda, el Polo Obrero y diversas organizaciones sociales siguen sin obtener respuestas favorables.

Dialogamos con Lili, miembro de la Dirección Nacional del Polo Obrero en La Matanza, que prefirió no dar su apellido. “Hace cuestión de meses venimos realizando diferentes movilizaciones acerca de la conectividad para los pibes de los barrios, porque es imposible en los lugares que vivimos. Estamos muy alejados, y se hace difícil pagar un internet de $6.000 cuando los padres están desocupados. Es la quinta manifestación que realizan contra el Ministerio de Educación y nunca les brindaron soluciones favorables para los estudiantes”.

El acampe duró una sola noche y no recibieron respuestas favorables. Foto: MDZ

“En el gobierno piden y promueven una mejor educación, y eso es mentira porque no puede existir eso sin tecnología. Nosotros, los padres, priorizamos el estudio para nuestros chicos cosa que se hace difícil con toda la crisis de la pandemia. La mayoría no tiene trabajo, entonces no podes priorizar. Entonces sin internet, ni trabajo los chicos dejan las escuelas para ayudar a sus familias.” aclara Lili.

“El ministro Trotta le está cerrando la puerta a todos los pibes humildes que se quieren asegurar un futuro”, aseguró Lili, miembro de la Dirección Nacional del Polo Obrero en La Matanza

La dirigente del Polo Obrero comentó que el equipo de Trotta, luego de la tercera movilización, les prometió la conectividad en los comedores para que los chicos puedan estudiar, y que eso nunca llegó. Lili, también apuntó contra el intendente de su barrio: “El que tampoco se preocupa por nada es Espinosa, el intendente de la Matanza que sabe de todo esto y no tomó ni una decisión, hipotecando el futuro de los chicos y de la Argentina. Él también es cómplice.”

Para concluir, Lili finalizó la charla y aclaró: “Si no hubo respuesta ante tal movilización de los pibes, la próxima movida será aún mayor”.