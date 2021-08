Protestantes intentaron tomar la Municipalidad de Lomas de Zamora

Un grupo de personas pertenecientes a organizaciones sociales ingresó a la fuerza a la municipalidad de Lomas de Zamora. Además, se produjeron incidentes entre las fuerzas de seguridad y los perpetradores.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, aseguró que la protesta con manifestantes que ingresaron hoy al edificio municipal de ese distrito "nada tuvo que ver con una protesta social", por lo que consideró que "está claro que fue organizado".

"Estando acá en el municipio se acercó una manifestación integrada por unas 1.500 personas de distintos sectores políticos y, si bien cuando vienen a manifestar entregan un petitorio o se acercan a conversar con un área, en este caso no tuvo nada que ver con eso", explicó Insaurralde en declaraciones a C5N.



El jefe comunal relató que los manifestantes "se juntaron en la plaza y un grupo reducido, de unas 80 a 100 personas, intentaron ingresar por la parte de Personal, que está sobre la calle Manuel Castro" y añadió que "por suerte empleados municipales comenzaron a forcejear" para impedir su avance al interior de la sede.



"Rompieron vidrios y molinetes, y llegaron a entrar hasta la primera parte del hall central y en ese momento llegó la policía y comenzaron a prender fuego los violentos", precisó.

Ataque piquetero a municipalidad de Lomas de Zamora, gran conflicto que muestra el estado de cosas en la zona, falta de bolsones de comida, trabajo, falta de planes.

Asimismo, Insaurralde remarcó que la situación "nada tenia que ver con la práctica democrática de pedidos y nada tuvo que ver con la protesta social". También, detalló que resultó herido "personal municipal, una mujer policía y manifestantes".



En declaraciones al canal TN, Insaurralde precisó que entiende "la necesidad de los vecinos, pero no hay ninguno que no reciba asistencia nacional, provincial y municipal".



"El municipio no otorga planes, la asistencia es personalizada, entregamos 20 mil ayudas directas por mes vecino por vecino. Está claro que esto fue organizado" y agregó que hay cámaras de seguridad que muestran vehículos bajando gomas y pancartas de madera".