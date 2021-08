Qué tienen en común los ganadores de Pasapalabra: cuáles son las claves del éxito

La semana pasada, Brian Parkinson de 32 años logró llevarse un rosco acumulado de 1.760.000 pesos de premio (el pozo acumulado más lo que ya tenía ganado de programas anteriores). Además de ser estudiante de ingeniería en sistemas y trabajar en una empresa petrolera, el ganador del rosco es miembro de Mensa, una organización con la intención de identificar personas de todo el mundo con elevado cociente intelectual. Lo curioso es que, en 2016, el primer ganador del rosco también pertenecía a esta asociación, Horacio Moavro. Ambos participantes forman parte de “Descerebrados”, un club que armaron entre los ganadores del Pasapalabra.

“Al programa me anotó mi novia. Ella lo veía y la acompañaba alguna que otra vez” cuenta Brian. “Respondía algunas de las palabras y ella asumió que estaba capacitada para ir, algo que claramente no era cierto. Una cosa es responder 3 o 4, pero son 25 en el rosco. Cuando hice la audición y no quedé creo que me toco un poco el orgullo, así que me puse a estudiar por mi cuenta, a prepárame bien para hacerlo de nuevo” agrega. Cuando ya se sentía capacitado, Brian realizó otra audición y logró participar en el programa durante el 2019. En el 2020 quedó como ultimo participante y lo volvieron a convocar en el 2021.

“Si me preguntas cómo ganar Pasapalabra, te diría que estaría buenísimo tener una base de antes” explica el ganador. “El rosco se trata de 25 definiciones, de las cuales 22 son de la Real Academia Española (RAE) y 3 son de cultura general. Hay gente que todo eso lo trae de antes, que toda su vida hizo crucigramas, autodefinidos, leyó mucho. A mí me gusta más las ciencias exactas” aclara Brian. “Como yo no tenía ese camino recorrido, armé una planilla de Exel en la que iba agregando palabras de la RAE por su definición y las iba estudiando. Me fijaba que preguntaban en el programa, si hablaban sobre una parte de la armadura, me buscaba en Google todas las partes y cuales figuraban en la RAE. Lo mismo con colores, pueblos, plantas, tipos de tela, todas definiciones del diccionario que me pudieran tomar”.

El factor nervios juega muchísimo, cuenta Brian, ya que hubo participantes que contaban con los conocimientos, pero los mismos nervios les impidieron tener un buen desempeño. “El rosco en sí mide muchas cosas: se trata de saber la respuesta e interpretar las definiciones, que no siempre son sencillas. El tema de la velocidad y la memoria son fundamentales porque a veces no contas con mucho tiempo y tenes que administrarlo lo mejor posible” explica Brian.

“La realidad es que nunca fui mucho de estudiar, esto fue una excepción. Le agarré el gusto. Cuando me empecé a preparar me resultaba interesante lo que estaba aprendiendo”. Lo sorprendente de este participante es que, a pesar de ser miembro de una organización de superdotados, el aburrimiento es un obstáculo para él. “Me canso bastante rápido. Empiezo y dejo la facultad porque me cuesta mucho el tema de la cursada. Siempre termino postergando, este cuatrimestre lo tuve que dejar porque no tenía tiempo. En este caso es una de las pocas cosas que me siguen interesando, y a pesar de que ya termino el programa, no dejaría de aprender sobre estas cosas” agrega Parkinson.

Horacio Moavro tiene 63 años, es abuelo y presidente de la Asociación Argentina de Scrabble. En 2016 fue el primer ganador de Pasapalabra y logró completar el rosco en un solo programa. “A veces uno se hace el modesto, pero es un orgullo. Los demás estuvieron en más programas y tuvieron mayor difusión”. Cuenta que hace 2 años lo llamaron para hacer una publicidad del programa y grabar un corto. “Me encontré a Brian y nos sacamos una foto. Ahora estamos en contacto muy seguido, pero desde la cuarentena que no lo veo en persona. Tenemos un grupo de Pasapalabra, “Los Descerebrados”, y hacemos torneos por Zoom. Brian y yo somos los únicos miembros de Mensa, aunque si los otros dieran el examen seguro entrarían, ya que tienen una gran organización mental”

Cuenta que hace una semana Brian llamó al grupo y les comentó que vieran el programa, que les enviaba un saludo. “Le preguntamos si había ganado, pero no volvió a responder. Al día siguiente salió en televisión como el ganador del rosco. Sigue en shock por la difusión que tuvo”.

Con respecto a cómo ganar el rosco, Horacio asegura que no hay preguntas fáciles o difíciles, hay preguntas que sabes la respuesta y otras que no. “Yo hable mucho con Brian, sobre el todo el tema de enciclopedia y como adquirir más conocimiento. Hay una solo solución: años de vida. De mi parte estudie mucho por el tema del Scrabble, donde se forman palabras cruzadas sobre un tablero. Eso me dio un entrenamiento para ir contestando y estar tranquilo en situación de presión, hace más de 20 años que participa en torneos”.

Llegó al programa gracias a una invitación que envió la producción a la Asociación de Scrabble. “Soy muy obediente, y el día que fui al programa mi mujer me dio que gané, así que cuando terminé de competir la llame y le dije que le había hecho caso” cuenta Horacio entre risas. Hace 15 años que es miembro de Mensa, y explica que es común para ellos participar en este tipo de juegos. El ganador menciona que le gustaría volver a participar y jugar contra Brian.

El objetivo principal de Brian es acceder a una vivienda y el premio del rosco es una ayuda enorme. Asegura que la AFIP no retuvo ninguna parte del premio. “Me tope con muchas notas con desinformación. Si bien es cierto que sucede en algunos casos, es cuando el azar está involucrado en el premio, y este no es el caso” explica el ganador.