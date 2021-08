Florencia Peña, la violencia machista y el feminismo: "No es un caso aislado, muchas sufren violencia digital"

En los últimos días, se conoció que Florencia Peña visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta. A pesar de que productores, representantes de gremios y otras personalidades también se encontraban en la “lista VIP”, ella fue la única víctima de ataques misóginos e insultos, además de la exmodelo Sofía Pacchi, asistente personal de la primera dama, Fabiola Yáñez.

Lala Pasquinelli, artista visual y fundadora de Mujeres que no fueron tapa, un proyecto activista y feminista de transformación social, habló sobre esta situación y su impacto en el movimiento feminista.

“Pienso que lo que esta pasando con Florencia Peña cobra visibilidad porque ella esa una mujer con mucha imagen. Las técnicas nos pueden gustar o no, en mi caso me gustan menos, por la forma en que su trabajo construye la visibilidad de las mujeres. Sin embargo lo que está pasando con ella no es un caso aislado: muchas mujeres están sufriendo violencia digital, ataques a través de las redes y de los medios”, explica Pasquinelli.

“Esta vez fueron diputados, pero también hubo comentarios en Twitter” critica Pasquinelli con respecto a los comentarios misóginos de los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolf.

“Los feminismos necesitamos organizarnos y dar una respuesta cerrada en contra de todo esto” declara la artista, que lleva adelante la cuenta de Instagram de Mujeres que no fueron tapa que durante la Copa América recibió varias agresiones virtuales por hablar sobre el futbol y la violencia.

“Hoy es ella, hace dos semanas fuimos nosotras, hace meses fue Ofelia Fernández que tuvo que darse de baja en Twitter. Lo mismo le sucedió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pasó con Pignatello hace un par de días” cuenta Pasquinelli. Explica que estas son las nuevas formas que encuentran los varones para violentar y silenciar a las mujeres, cualquiera sea el motivo.

“En el caso de Peña, deberíamos estar debatiendo si había justificación o no para que el gobierno celebrara estas reuniones con las personas de la sociedad civil, no si fue a tener sexo con el presidente. Cuando una mujer está en el espacio publico siempre se le da el mismo tratamiento: de putas. Las mujeres en el espacio publico son putas. Necesitamos responder porque esto también nos silencia a todas nosotras” exige la artista.

Además, señala que Florencia Peña fue la única persona a la que cuestionaron sobre su intimidad y su cuerpo. “De la larga lista de varones que fueron a Olivos no se habló sobre su intimidad, su cuerpo o de su vida sexual. Ahí esta la clave si es discriminación por genero o no” explica Pasquinelli.