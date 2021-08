APLV: de qué se trata esta alergia alimentaria y por qué cada vez hay más casos

Muchas madres que amamantan a sus bebés deben realizar estrictas dietas para quitar de su alimentación la leche de vaca y sus derivados debido a que sus hijos tienen reacciones alérgicas a las proteínas que se encuentran en los lácteos y que puede pasarse en la lactancia.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia y para comprender de qué se trata esta alergia y por qué cada vez hay más casos diagnosticados, MDZ dialogó con el doctor en medicina y pediatra Gustavo Sager (MP Buenos Aires 15088), además creador del primer banco de leche humana de la Argentina.

El doctor Gustavo Sager acompañando a una madre que amamanta a su hijo.

"La alergia a la proteína de la leche de vaca (ALPV) es una hipersensibilización o reacción a un alérgeno, generalmente externo, en este caso a la leche de vaca o a cualquiera de sus componentes principalmente proteínas como la caseína y la lactoalbúmina. El ser humano no tolera proteínas de un animal extraño a su ser", explica Sager, quien además se desempeña como Secretario del Comité Nacional de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Según el profesional, la APLV afecta principalmente a los niños que son alimentados con leche de vaca o los productos industriales que derivan de ella o con cualquier de los componentes alimenticios que contengan estas proteínas. "El niño muchas veces se sensibiliza con la toma del primer biberón, el cual se lo suele llamar “biberón fantasma” porque no se anota en ningún lado, con leche de vaca y no leche humana.".

Habitualmente los síntomas de la alergia a la proteína de la leche de la vaca suelen ser:

Eccemas de la piel.

Reacciones respiratorias parecidas al asma.

Gastroenteropatía eosinofílica, que puede provocar sangrado y moco intestinal.

Reflujo.

Además de llanto desencadenado por el dolor.

Frente a estos síntomas el niño debe ser evaluado por un profesional el cual hará un seguimiento de su caso. Gustavo Sager explica que esta alergia se diagnostica con una dieta de exclusión por lo menos de 15 días, en la cual se quitan de la alimentación de los niños todos los componentes que tengan que ver con la proteína de la leche de vaca. En esos días desaparecen los síntomas, luego se incorporan los alimentos nuevamente y si el chico reacciona a ello es diagnosticado con APLV.

¿Por qué cada vez hay más casos de niños que sufren esta alergia?

"Cada vez hay más casos porque las vacas no son lo que eran. Estos animales ahora no pastan, están en feedlots todas apiñadas, allí se las ordeña tres veces por día y se las alimenta con harina de pescado", afirma el doctor en medicina y añade: "Además, a sus terneros, que son apartados a penas nacen, se los alimenta con la leche ácida de sus madres o de otras vacas que no sirve para la industria por tener esa condición".

Esta mala alimentación de las vacas, más el continuo uso de antibióticos en las vacas que son continuamente ordeñadas hasta tener mastitis hace que "este producto parecido a la leche" produzca más alergias en los niños, según explica el experto.

Esta reacción también puede dar en aquellos niños que son amamantados de forma exclusiva, ya que las proteínas se pasan a través de la leche de la madre por su alimentación. "Esto se soluciona quitando de la dieta de la madre todos los componentes que contenga la proteína de la leche de la vaca", aclara Sager.

"El amamantamiento es las norma de la especie, con lactancia materna exclusiva los primeros seis meses como se debería alimentar a los bebés, y con una dieta de exclusión en el caso que el niño sea alérgico a la proteína de la leche podrá seguir bien alimentándose exclusivamente de leche de su madre".

Algo que sucede en muchas ocasiones es que el niño o la madre sustituyen la leche de vaca por lo que se conoce como leche de soja y los síntomas persisten. En estos casos el especialista explica que lo que sucede es que "muchas veces los niños con APLV son alérgicos a la soja, entonces cuando se cambia a leches a base de soja, que en realidad son jugos, el niño también tiene reacciones alérgicas. También puede pasar a través de la teta de la mamá".

"Hay que tener en cuenta que prácticamente todos los multiprocesados que consume el niño o la madre tienen proteína de leche de vaca o proteína de soja porque son baratas y la industria las agrega, además de azúcares o fructosa para aumentar los hidratos de carbono", advierte el pediatra.