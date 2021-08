Denunció violencia de género y acusa de hipocresía a las agrupaciones que defienden a Flor Peña

Bárbara Marcotegui denunció por violencia de género a Luis Tagliapietra y luego decidió alejarse por unos días de las redes sociales. Volvió para mostrar imágenes de su rostro golpeado y aseguró: "Decidí no hablar en las redes sociales estos últimos dos días, justamente por todas las estupideces que se están diciendo, aunque tengas todo el poder del mundo y un ejercito de basuras iguales que vos, no me vas a callar mas".

Pasaron más de 12 horas hasta que el community manager del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación le diera una respuesta. La misma fue criticada por insuficiente y tardía por muchos usuarios de Twitter. Apenas pasaron unos días para que Marcotegui volviera a encender el debate.

"Será porque no soy actriz. ¿Entonces no significo nada como mujer para ustedes? Mi agresor si es una persona publica, ustedes me dejaron sola yo bárbara Marcotegui podría haber Sido una víctima de femicidio", declaró en respuesta a un posteo que realizó Actrices Argentinas en un tuit con copia a Periodistas Argentinas, dos organizaciones que se destaca por levantar las banderas de las luchas feministas.

De esta forma, buscaba dejar en evidencia el sesgo político que tienen estas agrupaciones que, muchas veces, tiene más peso que la defensa de las mujeres. El tuit tuvo cientos de respuestas enfatizando el mismo tema y señalando que la filiación política pesa más que la lucha contra la violencia de género en muchas organizaciones.

El mensaje de Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas era una manifestación de repudio a los ataques violentos que circulan en redes sociales contra las mujeres y de los que fue blanco Florencia Peña luego de que se supiera que había visitado la Residencia de Olivos en plena cuarentena.