Insólito: denunció violencia de género hace días y el Ministerio de Mujeres trató de ubicarla por Twitter

A días de su denuncia contra Luis Tagliapietra, Bárbara Marcotegui volvió a las redes. "Decidí no hablar en las redes sociales estos últimos dos días, justamente por todas las estupideces que se están diciendo, aunque tengas todo el poder del mundo y un ejercito de basuras iguales que vos, no me vas a callar mas", declaró esta madrugada en un tweet que acompañó con una imagen en la que se ve su rostro golpeado.

Pasaron 12 horas desde el mensaje en redes sociales antes de que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación le diera una respuesta. Para muchos, el mensaje público con el que intentaron contactarla fue tardío e insuficiente. El mismo decía: "Hola, @Bar2015ar. Intentamos responderte por mensaje privado pero tu configuración no lo permite. ¿Podrías escribirnos por privado, por favor? Gracias".

La respuesta fue la gota que rebalsó el vaso para muchos ciudadanos preocupados por la salud de Bárbara Marcotegui luego de que la joven denunciara públicamente a su pareja, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan. El primer llamado de atención que recibió el community manager de la cuenta del ministerio fue exigiendo que presten más atención a los casos de violencia de género en lugar de gastar energías en cuestiones que, a priori, resultan menos relevantes.

"Los golpes y abusos no discriminan ideología. Hay una VIDA en peligro, fanáticos!! @MinGenerosAR por ACTIVAR ni bien se los @, por favor sigan este caso y todos los casos", escribió una usuaria de Twitter al tiempo que otro respondió: "Ahora que su caso está tomando reconocimiento se lanzan como buitres a querer hacer política. Váyanse de acá, hacen más daño que bien".

Y el hilo de respuestas siguió en la misma línea: el reclamo al Ministerio de las Mujeres para que proteja la vida de la víctima más allá del rédito político que pueda tener dada la publicidad del caso.

Mientras tanto, Marcotegui continuó brindando detalles de su caso. "Gracias Dr Gustavo Delia, aparte de ser mi abogado hoy es mi apoyo incondicional a cada segundo, vamos por justicia, estos animales no pueden ser apañados por el estado. Por mi y por todas! #NiUnaMenos", escribió.