"Es alcóholico y violento", dijo la mujer de Luis Tagliapietra

La pareja de Luis Tagliapietra, Bárbara Marcotegui, lo denunció por violencia de género. Las imágenes de la brutal paliza a la que habría sido sometida fueron dadas a conocer en las redes sociales por su madre. Hoy, la mujer dio un relato detallado de la situación que atraviesa.

Marcotegui aseguró que el padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan es una persona "alcohólica y violenta" y que los golpes fueron propinados en reiteradas ocasiones.

En declaraciones radiales, la mujer detalló que fue su madre quien llamó al 911 y realizaron la denuncia correspondiente.

Según relató, la violencia comenzó cuando ella quiso sacar un bolso con sus pertenencias, ya que tenía pensado irse a la casa de su madre.

Hoy es un día triste y de mucha importancia

La pareja de mi hija Luis Tagliapietra padre de uno de los 44 del Ara San Juan

Así dejo a mi hija pic.twitter.com/S1g2Sy4bMW — Nora (@monicaoram14) July 25, 2021

“Cada vez que daba vueltas me daba un bife, me tiró del pelo y hasta me tiró de la cama”, dijo.

La causa está en manos de la Unidad Funcional especializada en violencia de género de San Isidro.

Por su parte, la querella mayoritaria ARA San Juan emitió un comunicado en el que solidarizó con la chica y aseguró "que los apena pero no los sorprende" lo que sucedió.