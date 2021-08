Quién es Antonella Ruiz Días, la atleta que ganó la primera medalla argentina en los Paralímpicos de Tokio

Antonella Ruiz Días es la primera representante de Gualeguaychu en los juegos Paraolímpicos de Tokio 2020. Tiene 24 años y practica el deporte desde el 2017. “Son mis primeros juegos Paraolímpicos. Mi disciplina es lanzamiento de bala y disco, toda la cuarentena entrenamos como pudimos, y en marzo decidí venir para Buenos Aires, para entrenar en el CeNARD” cuenta Antonella.

"Cuando era chica practiqué todos los deportes, y como me gustaba tanto empecé el profesorado de educación física. En Gualeguaychú me vio un profesor, Gustavo Briosso, jugando al básquet en la facultad de Educación Física de Gualeguay. Me invitó a participar de un torneo en Chaco. Me pregunto si me animaba a lanzar, que era la disciplina donde entraba mi categoría, acepté y de ahí me contactaron los profesores del seleccionado argentino” recuerda Antonella.

La atleta cuenta que no hay muchas disciplinas en su categoría, F40, para los atletas de campo de baja estatura. “Carreras no hay porque se lastiman las caderas y las rodillas. Yo no tengo esas complicaciones, soy como una persona convencional pero chiquita”, cuenta divertida.

Antonella participó en un torneo internacional en Brasil en 2019, donde le dieron la clasificación funcional de categoría F41. Así es como definen la categoría en los deportes modificados. “De esta manera pude entrar a torneos internacionales. Me fue muy bien, saque 1º puesto en las dos disciplinas y me aseguré un lugar en los Parapanamericanos de Lima. Saqué primero en el disco y segundo en bala, lo que me permitió clasificar en Campeonato Mundial de Para Atletismo Dubái 2019, donde salí segunda en lanzamiento de bala. No es lo mismo un mundial que un juego Olímpico, lo tomé como un juego más porque si no es mucho peso”, reflexiona Antonella.

"Yo en lo personal nunca sufrí discriminación, siempre participé en deportes junto a gente convencional, es la primera vez que compito a este nivel paraolímpico. En Gualeguaychú no tenían en cuenta los Paraolímpicos, pero ahora que soy la primera representante de la ciudad están todos atentos. Mi familia está orgullosa, siempre me bancaron desde el día uno, estoy super contenta. Javier Álvarez es mi entrenador, estoy muy agradecida con él, todo esto es gracias a él.

Con respecto al conocimiento que tienen las personas sobre los Paraolímpicos, Antonella cuenta que le gustaría que la gente supiera que el esfuerzo es el mismo, tanto para los atletas Paraolímpicos como para los convencionales. “Ojalá que algún día sea igual la transmisión, que nos pasen por la tele como hacen con los Juegos Olímpicos”, espera Antonella.