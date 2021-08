La pediatra Marta Cohen cruzó a Nicolás Trotta por el uso de triple barbijo

El Consejo Federal de Educación aprobó el jueves nuevas consignas para el regreso a clases presenciales. Entre ellas se establece el uso de tres barbijos. La primera en criticar la disposición fue la patóloga y pediatra Marta Cohen, quien desde el Reino Unido, cruzó al ministro de Educación, Nicolás Trotta.

"No van a poder respirar", aseguró la profesional en diálogo con CNN Radio y puso en duda la posibilidad de que esta medida se cumpla. “Lo que hay que hacer en la Argentina es que los chicos mayores de 5 años usen barbijo y proveer a las escuelas de test rápidos para chicos y maestras. Acá en Inglaterra se hacían una vez por semana y ahora se van a hacer todos los días”, propuso como contrapartida.

Los dichos de la especialista son en respuesta a la nueva "distancia admisible" que fue resuelta por el Consejo en el que participan los encargados de la cartera de Educación de cada una de las provincias.

El protocolo redujo el espacio que debe haber entre alumnos, el cuál pasó de 1,5 a 90 centímetros. Con esto se espera que las escuelas de todo el país vuelvan a la presencialidad plena, sin embargo, implicará que los niños usen triple barbijo.

Nuevos protocolos

-Condición óptima: en caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa manteniendo un distanciamiento físico de 1.5 metro entre estudiantes, sin dejar de ventilar, asegurar el uso de mascarillas y la higiene de manos.



-Condición admisible: en caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1.5 metros para una presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0.90 metro entre estudiantes en las aulas, manteniendo el requerimiento de 2 metros en los espacios comunes y con el cuerpo docente.



-Excepciones: solo en el caso de que no sea posible mantener un distanciamiento físico de 0.90 metro entre estudiantes, se podrá mantener una distancia menor; y las excepciones podrán aplicarse en contextos de bajo riesgo epidemiológico y con adecuada cobertura de vacunación.



Las excepciones deben ser acompañadas de medidas obligatorias: mantener e incrementar el resto de las medidas de prevención; la distancia mínima entre estudiantes será de 0.50 m; la distancia entre estudiantes y docentes, así como entre docentes, se mantendrá en 2 m; el distanciamiento en zonas de uso común, no podrá ser menor a los 2 metros