Menos distanciamiento: cambian el protocolo y desde septiembre había clases presenciales en todo el país

El Gobierno decidió flexibilizar los protocolos para permitir que haya clases presenciales en todos los niveles. Y ahora el objetivo es que desde el 1 de septiembre, haya clases normales en la primaria y la secundaria. Así se decidió en el Ministerio de Educación, luego de una reunión interna con el comité de expertos. Pero además, se responde a la presión de las provincias que apuntaban a aumentar las clases presenciales.

Es lo que ocurrió con Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, que adecuaron sus propios protocolos para tener más clases presenciales. En ese sentido, el Consejo Federal de Educación se reunirá mañana con el objetivo de analizar y validar los cambios en el protocolo de la asistencia a clases en los niveles primario y secundario en todo el país, que fueron definidos hoy por el Ministerio y sus asesores, para "intensificar la presencialidad a partir del 1 de septiembre", según adelantó el ministro de Educación Nicolás Trotta.

La propuesta definida hoy contempla tres escenarios posibles y refiere a condiciones mínimas, sobre las cuales cada jurisdicción podrá adicionar otras medidas que considere convenientes:

Condición óptima: En el caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa manteniendo una distanciamiento físico de 1.5 m entre estudiantes, sin dejar de ventilar, asegurar el uso de mascarillas y la higiene de manos. Para mantener esta distancia es necesario aprovechar al máximo el mobiliario escolar en toda su extensión.

Condición admisible: En el caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1.5 m para una presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0.90 m entre estudiantes en las aulas, manteniendo el requerimiento de 2 m en los espacios comunes y con el cuerpo docente. En este caso, aumenta el requisito de ventilación, no solamente manteniendo abiertas ventanas y puertas sino incrementando el tiempo de ventilación entre clases.

Excepciones: Solo en el caso de que no sea posible mantener un distanciamiento físico de 0.90 m entre estudiantes, se podrá mantener una distancia menor; y las excepciones podrán aplicarse en contextos de bajo riesgo epidemiológico y con adecuada cobertura de vacunación en la población general.

El objetivo

El Consejo agrupa a todos los ministros de Educación de las provincias, al Ministerio nacional y al de la ciudad de Buenos Aires. El ministro Trotta sostuvo que "nos reunimos con la comisión de expertos y terminamos de consensuar los cambios en el protocolo" porque "para nosotros es importante siempre el regreso seguro a las aulas" y por eso "escuchamos a representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, Unicef y el Ministerio de Salud nacional".

A menos de un mes de la llegada de la primavera y de los días más cálidos, Trotta aseguró, en declaraciones radiales, que "la idea es que, a partir del miércoles 1 de septiembre, todos los alumnos y alumnas -del nivel primario y secundario- vayan a la escuela todos los días, todas las semanas".

Así, Trotta se reunió hoy con el Consejo Asesor para el Regreso a las Clases Presenciales, que tiene carácter multidisciplinario y consultivo, y desarrolla los protocolos para evitar nuevos casos de Covid-19 en la comunidad escolar y los procedimientos a aplicarse en caso de que se presente un contagio en alguna institución del país.

Trotta, junto con la secretaria de Educación, Marisa Díaz; la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker; y el director Ejecutivo del INET, Diego Golombek, se reunió con el Consejo Asesor de expertas y expertos, el comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE) y representantes de organizaciones sindicales-, para definir la propuesta con las modificaciones de los protocolos sanitarios para aumentar la presencialidad en las escuelas.

Estos cambios propuestos responden a la mejora de los indicadores epidemiológicos junto al avance en el proceso de vacunación y el aumento de las temperaturas en el territorio argentino, lo cual ofrece una posibilidad de dar paso a nuevas instancias que continúen fortaleciendo la presencia en las aulas, informó en un comunicado la cartera educativa.

En las reuniones previas se pusieron en valor los lineamientos previamente consensuados con el Ministerio de Salud, que incluyen "el uso de barbijos, la ventilación permanente, el lavado de manos, la higiene y desinfección de establecimientos educativos y el distanciamiento físico adecuado, así como la optimización de los espacios escolares".



No obstante, estas excepciones deberán ser acompañadas de las siguientes medidas obligatorias: mantener e incrementar el resto de las medidas implementadas; la distancia entre estudiantes y docentes, así como entre docentes, se deberá mantener en 2 m; el distanciamiento en zonas de uso común, incluyendo comedores, no podrá ser menos a los 2 m y agregar estrategias preventivas adicionales.



Estas últimas deben incluir: la realización de testeos en la comunidad escolar, el uso de doble y triple barbijo, asegurar que la superficie mínima por estudiante en el aula sea de 1 m2, realizar el rastreo de contactos en el caso de aparición de síntomas, la utilización de medidores de CO2, el control de las condiciones sanitarias de la localidad y la obligación de informar los parámetros de los testeos semanalmente en la plataforma Cuidar Escuelas.



En cuanto a los testeos, podrán consistir en pruebas de presencia de antígenos correspondientes al virus SARS-CoV-2. Dichas pruebas se realizarán en muestras aleatorias de un 10% de la población escolar, con una frecuencia semanal, indicó el comunicado de la cartera educativa.



En el caso de detectar los antígenos correspondientes se procederá a suspender las clases presenciales en la cohorte que los haya presentado, aislando preventivamente a estudiantes y docentes que hayan estado en contacto estrecho.



Por último, todo lo que se refiere al uso de medidores de CO2, su implementación y recomendaciones se encuentran detallados en la guía presentada como Anexo de la resolución CFE 398/21.



Para mañana jueves, está previsto que el ministro Trotta reciba a los medios en el Palacio Pizzurno para una rueda de prensa a las 16 horas, post reunión del CFE.



En las declaraciones previas, Trotta también sostuvo que "hasta ahora, el ciclo lectivo concluye a mediados de diciembre, pero hemos definido que en el sistema de promoción, los estudiantes que no logren acreditar el 70% de los contenidos priorizados, van a tener un ciclo lectivo extendido en lo que resta de diciembre, en enero y de ser necesario en marzo, aunque haya comenzado ya el otro ciclo".



Este ciclo de promoción extendido "será con asistencia a la escuela" con el objetivo de "ganar presencialidad en el aula y fortalecer la trayectoria pedagógica de aquellos que no han tenido tanta vinculación con la escuela durante esta etapa de la pandemia", subrayó.



"No pasan todos los alumnos este año. El año pasado tampoco pasaron todos, sino que aplicamos el concepto de unidad pedagógica al vincular ambos ciclos lectivos y reorganizamos los contenidos", detalló.



"En el caso de la secundaria, quien no logre acreditar el 70 por ciento a pesar de la extensión del ciclo lectivo, no promoverá el año", precisó.



"En el caso de la primaria, los chicos que tengan entre el 40 y 70% de los contenidos aprobados, pasaran de grado con lo que se llama promoción acompañada. Pueden pasar de grado con un fortalecimiento a su trayectoria que deberá hacerse en un seguimiento durante el 2022"", remarcó.



Sobre el trabajo de los docentes durante enero, históricamente periodo de vacaciones, sostuvo que "los docentes han tenido un enorme compromiso y las jornadas que deberán trabajar de forma extra al ciclo lectivo, se le pagará como extra".



Por otra parte, Trotta adelantó que el lunes 13 de septiembre, después de las elecciones PASO, "no habrá clases, al menos en el turno mañana, porque habrá desinfección y limpieza en las escuelas donde se haya votado".