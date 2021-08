Manifestación en la embajada de China contra el acuerdo porcino: "Está basado en el sacrificio de seres sintientes"

La convocatoria que trascendió en redes sociales como 25A tuvo lugar en 15 provincias del país y en la Ciudad e Buenos Aires se realizó frente a la embajada del China.

“En agosto del año pasado, la ciudadanía se enteró de un pre-acuerdo entre China y Argentina para instalar 25 mega granjas de cerdos, todo a espalda de la gente” cuenta Martin Vainstein, coordinador nacional de Climate Save Argentina, una de las organizaciones que participó en la manifestación.

“Las cifras fueron cambiando, avanzó el tiempo y las cosas siguieron en silencio” cuenta el coordinador. En julio de este año, una nota en El Cronista confirmó el cierre del acuerdo entre China y el gobierno de Chaco. “Nos enteramos de la nada, es un proyecto con un grandísimo impacto ambiental, social y humano” denuncia Vainstein. Más de 30 coordinadoras se movilizaron en todo el territorio, 25 manifestaciones en total, incluyendo Basta de falsas soluciones, Extinction Rebellion Argentina, Red Ecosocialista y Timón Verde entre otras.

“El acuerdo mantiene en un pacto de crueldad, basado en el sacrificio de seres sintientes, con una matriz extractivista. La propuesta que lanzaremos el 31 de agosto es un acuerdo basado en la solidaridad, la seguridad y soberanía alimentaria, la agroecología y basados en plantas, todo sin crueldad” explica el coordinador.

“Ya vamos por 10 millones de personas, 50 ciudades, 10 millones de organizaciones y empresas que deciden firmar y así ponernos de acuerdo en un modelo de desarrollo humano e integral, donde no haya crueldad” anuncia Vainstein.

Recuerda las contradicciones y la falta de seriedad y transparencia con la que se manejó el acuerdo. “Al principio había un preacuerdo, Felipe Solá tuvo que salir a responder, cancillería se defendió a través de un tweet, el gobernador de Chaco dijo que apoyaba un ambiente sustentable. Incluso Alberto Fernández dio una entrevista en Caja Negra donde le preguntaron puntualmente sobre el acuerdo porcino y dijo que si el proyecto no era sustentable y no iba a salir” denuncia el coordinador.

“Hay que celebrar que es un año de lucha mantenida. El proyecto sigue en pie y lo único que lo frena, que a mi criterio ya lo podrían haber cerrado, es toda esta movilización que hacemos. Esto es un año de trabajo conjunto sostenido y creo que está funcionando” asegura Vainstein.

Personalidades mediáticas como Soledad Barruti visibilizan la problemática. El sábado pasado se posicionó en contra del acuerdo y denunció el avance clandestino en el Chaco. “Es una gran aliada del movimiento, ella de alguna forma lleva al frente la parte mediática, es más conocida” comenta el coordinador. Al final del programa la periodista brindó por la ley de etiquetados y el “no” al acuerdo con China. Protesta de activistas frente a la embajada de China.

Quienes más se movilizan son los jóvenes, quienes “están hartos, es una generación que se va renovando”. Esta causa es la que lleva la cabecera de todas las demás e interpela a muchísimos jóvenes, quienes en septiembre y noviembre votarán a nuestros legisladores.

“Cuando Alberto asumió dijo: "Salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando". Estos somos nosotros, se lo estamos recordando, manteniendo la lucha hasta que haya un “no” al acuerdo porcino. El Gobierno decidió desligarse y que cada provincia haga lo que quiera, aunque sea inconstitucional que hagan pactos a nivel internacional, como en Chaco” acusa Vainstein.

“Creo que este tema tuvo más impacto porque toca el lado más humano, no conozco a nadie que no se conmueva con videos como los de Voicot, donde muestran a los cerdos en el matadero. Toca una fibra sensible. Es algo que vimos en China cuando prendieron fuego a millones de cerdos por culpa de la fiebre porcina” cuenta el coordinador.

Durante la manifestación se realizaron actos, una charla de Guillermo Folgara, discursos cortos de las organizaciones que forman parte de la coordinadora, y a las 6 hubo un cierre con bandas y entretenimiento para esta manifestación que salió en medio de una pandemia.