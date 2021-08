Jorge Serrano, un artista para hitearla

En las Escuelas de Música deberían tener una materia llamada Jorge Serrano, y que se estudie meticulosamente a este personaje y su máquina de hacer hits. Canciones simples y pegadizas, que a la vez es la manera más difícil de componer. Desde su primera canción escrita para Todos Tus Muertos (Gente que no) siguiendo con su carrerón en los Los Auténticos Decadentes, hay pocos temas de este artista de casi 60 años que no te peguen al oído desde su voz melancólica, sus letras de la vida real y su melodía. Yo me acuerdo cuando escuché a mis trece años el casette, sí casette, del Milagro Argentino.

Era una música nueva para mí, quizás parecida a la de los Cadillacs y Los Pericos, dos bandas que se escuchaban en esa época de fines de los 80. Pero este primer disco tenía temas más jodones o zarpados como Vení Raquel o Entregá el marrón, que ya desde el estribillo futbolero y el título, a cualquier adolescente lo atraía por más que no terminábamos de entender lo que era entregar ese color. Y dos canciones que hoy destruirían en las redes sociales.

Volviendo a nuestro personaje, entre todos esos temas de ska y de fiesta, estaba el vigente hit Loco (tu forma de ser) la primera semilla para escribir este artículo.

Cada vez que aparece Serrano, hay olor a temón. No importa que en vivo baile como un tía que no sabe coordinar los pasos. Si Cucho Parisi es la fiesta de los Los Auténticos Decadentes, Jorge Serrano es el corazón. Todo el mundo quiere grabar un tema de invitado con él para que suene a hit, o estar de invitado en alguno de sus conciertos en vivo.

Por citar un ejemplo, si Serrano no hubiese participado de Ella Dijo de Estelares, difícilmente sonaría en las radios y mucho menos en las hinchadas, más allá de su merecimiento como canción. Anotatelo: la clave del wi fi del hit es JorgeSerrano.



Vamos a cuatro casos de ejemplos con invitados:



Un osito de Peluche de Taiwán: Si el tema original ya era espectacular, la versión en vivo con Fernando Ruiz Diaz es una bomba atómica de emociones. La letra si le prestás atención transmite tal cual lo que uno siente a veces estando en pareja, cuando las cosas se ponen turbias y luego vuelve a salir el sol ("La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas.

Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo").

con Fernando Ruiz Diaz

No me importa el dinero: Un tema original que tenía Serrano en el cajón y no la grababan porque le faltaba una mujer, ya que la

canción la requería (según él mismo fue un tema que solían tocar entre amigos en su casa y la cantaba su mujer). Cuando los Deca cumplieron 25 años y lo festejaron en vivo en México, a uno se le ocurrió grabar el tema con Julieta Venegas, la versión femenina y mexicana de Serrano, una genia que cada vez que mete un tema de invitada, automáticamente también se convierte en hit. La dupla logró crear esta cumbia ideal para que cualquier pareja que no viva en Nordelta, se sienta identificada (Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde, yo sabía algo andaba mal. Menos mal que solo es eso sentí alivio lo confieso, tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte, no querías que supiera te quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frio y si te tengo cerca de mí. No le temo a lo que pueda suceder. A mi no me importa el dinero tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera me gusta que seas así como soy. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo. Nunca vas a estar solo, Porque siempre estaré").

Amor: Un tema del año 2000 que en su momento no fue hit y quedó en el olvido. Serrano lo resucitó en el último MTV que grabaron en el 2018 y nuevamente llamaron a una mexicana, en este caso Mon Laferte. A diferencia del original, le metieron mucha cumbia, subieron el video a YouTube como pre adelanto del concierto, y el resto fue historia. A las semanas miles de argentinos bailando el tema en toda fiesta que sonaba desde un boliche, terraza o cocina argentina. La letra una vez más, es parte de la vida de aquellos que arrancan una relación ("Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión y en eso apareciste: todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso, retorcido en mí interior, librándome de miedos y de deudas del ayer para intentar de nuevo: volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento. Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuando: amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, como negarme a tu cálido abismo. Amor, sutil narcótico, suave y fragante. Amor, puede hacer polvo el diamante").

Con Mon Laferte

Loco (Tu forma de ser): Linda historia la de este tema. Jorge no llegaba a los 20 años y estaba en la banda punk llamada Todos tus

Muertos. Y tenía esta balada escondida y no daba ni a palos meterla en la banda rebelde comandada por Fidel Nadal. Cuando arrancaron Los Auténticos Decadentes como un chiste de amigos donde valía todo, Serrano grabó este tema allá por el año 89 en plena hiperinflación para el lanzamiento del debut de los Auténticos. El tema es que desde los 90 hasta el día de hoy, Loco no pierde vigencia y se sigue cantando en fogones, en canchas, en primerizos guitarristas, mientras se cocina y en mesas de cumpleaños ya todos pasados de bebidas. Para el concierto de MTV, le dieron una horneada invitando al gran Rubén de Café Tacuba quien aparece sonriente y con un pingüino de vino en escena sintiendo bien propia la parte más emotiva y tristona del tema ("Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así. Nadando en tu demencia no sabía que hacer, te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar").

Loco… nos confirma que es de esas canciones que nuestros nietos van a seguir cantando de memoria. Su letra también nos pega en el corazón cuando estamos hasta las manos de amor. Y cómo será la creatividad de este gran compositor que ni siquiera estaba saliendo con nadie, era solo un deseo de un joven.

Como verás, Jorge Serrano siempre nos canta la posta de lo que nos pasa en la vida. Y la muerte también, como la fiestera Viviré por siempre, que la bailaste mil veces pero su letra es súper profunda para dejar el cachengue y pensar en la muerte de cualquier ser querido o en la tuya misma (Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón / cuando me busques en tus pensamientos me darás tu aliento y así volveré).

Otro de sus himnos trata de ponerse en ese lugar de hijo que él mismo fue, donde no quería trabajar y quería vivir de la música. Lo

compuso cuando estaba por ser padre de mellizos y era consciente de que tenía que empezar a vivir de lo que estaba escribiendo en ese momento (Y tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida). Increíblemente es en este disco donde los Deca explotan comercialmente, logrando que su m La mayoría de estos hits siempre vuelven al amor en todas sus formas, desde la confusión ante una traición (Confundido, con su genial frase de Me persigue un tsunami hormonal). O desde ese momento donde estamos enamorados y queremos festejar (las cumbias Corazón y Diosa… dos temas que hoy el pueblo ya les cambió el nombre por Yo no seee lo que me pasa y Neeena). Y me quedan varias afuera como El pájaro vio el cielo se voló, donde su genial título ya lo dice todo. Y la emotiva Diamante, no muy conocida, que canta solo él con un piano de fondo.

Antes de pasarte el link de esta playlist Serranera que te preparé, cierro con dos temas que si bien no son hits, son temones. Uno es con Onda Vaga acerca de los egos y lo material. Y el segundo se llama Emociones negativas y casi seguro no la tengas, es de un disco solista que no se escuchó mucho. Si estás mal con tu pareja pero no sabés bien cómo expresarlo, Jorge te entiende y te ahorra una terapia de pareja. Cuando tu pareja pasa de ser una fruta deliciosa a ser manzana arenosa, no hay más que hacer:

Siento presente una neblina mezquina

Que se abre paso empujando insolente

Contaminando con el ceño fruncido

Envenenado el aire del ambiente

Tengo un conteiner de basura en el pecho

Que va llenándose lentamente

Como su saumerio que apesta la casa

Con el horrible olor de la muerte

Ejercitando la violencia pasiva

Me contestas que no pasa nada

Va por un rato acomulando energia

Después saltas por cualquier pavada

Yo sé que a vos te está pasando algo

Pero no me lo querés decir

Vos querés que yo te aguante todo

Pretendés demasiado de mi

Sin embargo hace tiempo

Derrochabas alegrías por ahí

Eras fruta deliciosa

Hoy sos manzana arenosa

Tienes que aprender a controlar

Tus emociones negativas

No andar siempre por la vida protestando

Como si la vida te debiera

Para las arrugas te conviene

Cambiar esa cara fea

Larga vida a Jorge Serrano, este crack apodado ¨Perro Viejo¨ que nació en California y hace 20 años vive en Villa Gesell. Que fue electricista y aunque después fue músico siguió dando luz a todo un país con canciones que son festejadas en estadios, casamientos, fogones y cocinas de la mayoría de los argentinos.

Te invito a hitearla con esta playlist de Spoty. Hasta la próxima.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"