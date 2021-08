Variante Delta: sube el riesgo pero hay una buena noticia para quienes recibieron al menos una dosis de la vacuna

Según los especialistas, la variante Delta es un 90% más contagios que las otras cepas de covid-19. Sin embargo y a pesar de impactar de manera muy fuerte en la cantidad de casos, advierten que algo se hizo bien en Argentina y pronostican que podría no ser tan arrasadora.

Según Florencia Bruggesser, miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), esta variante podría ser entre un 50 y un 90% más transmisible que otras cepas de coronavirus. La variante ya está en el país y diversas localidades encendieron las señales de alerta ante la posible transmisión comunitaria. La especialista declaró que hay casos en los cuáles aun no se ha logrado trazar el origen y eso hace sospechar que ya existe circulación comunitaria del virus. Señaló que la transmisión de esta variante es alta aun entre personas que ya recibieron al menos una dosis de alguna de las vacunas contra covid-19.

Entrevistada en Radio Nacional, Bruggesser explicó que en países como Estados Unidos donde se relajaron las medidas preventivas como distanciamiento y tapabocas subió rápidamente la cantidad de casos A modo de ejemplo, la infectóloga detalló a Radio Nacional que "en Estados Unidos se habían relajado, las personas completamente vacunadas habían dejado de usar el barbijo y ahora la recomendación es que sigan utilizándolo porque se sabe que, incluso asintomáticos, tienen el riesgo de transmitir la enfermedad".

Vacunas: alivio aun para quienes sólo tienen la primera dosis

Al igual que el infectólogo Tomás Orduña señaló que, más allá de la importancia de mantener los cuidados preventivos que se adoptaron al comienzo de la pandemia, la estrategia de vacunación será buena ante un avance de la variante Delta. "Son buenas para prevenir las internaciones, los casos graves, y la mortalidad, no tanto para prevenir la infección", dijo Bruggesser refiriéndose a las vacunas.

Según Orduña, uno de los asesores del presidente en materia de salud, "a pesar de que una sola dosis puede no ser protectiva para tener la enfermedad, difícilmente el paciente haga un cuadro que lo complique para pensar en muerte". En este sentido, explicó que una sola dosis de la vacuna sería suficiente para que el paciente no pase de un cuadro crítico. "No quiere decir que no hagas un cuadro que sea una neumonía o que requiera oxígeno, pero difícilmente dispare todo el componente inflamatorio de la segunda fase del cuadro que es el que generalmente termina complicando a los pacientes", explicó.

Igualmente, manifestó su preocupación por la llegada de la variante Delta al país y definió como patética la situación de Córdoba. "El primer paciente que no cumplió con el aislamiento, más otros contactos que estaban ya diagnosticados, y todo eso sabiendo que así comienza la dispersión comunitaria", declaró y agregó: "Algo similar puede quizás ya estar ocurriendo en el AMBA por estas dos personas que no se les puede encontrar un nexo con viajeros".

Señaló que la circulación comunitaria llegará al país y que es fundamental avanzar rápidamente en la campaña de vacunación a fin de que más personas tengan completo su esquema de inmunización para amortizar el impacto de la misma.