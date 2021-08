El particular dato sobre los internados en terapia intensiva por coronavirus

Sólo el 38% de los pacientes internados en terapias intensivas públicas y privadas de todo el país tienen coronavirus según el último relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), que arrojó que el promedio de ocupación nacional es del 78%.



Del estudio, que consiste en una encuesta que se envía a centros de salud públicos y privados cuyas respuestas son voluntarias, participaron 122 UTIs con un total de 2.096 camas.



Al 30 de julio (fecha del relevamiento) las instituciones que respondieron tenían una ocupación promedio del 78% (1618), siendo covid-19 positivos el 38% (799); de éstos, el 74% (594) requirió Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) y 9% (78) cánulas de alto flujo (CAFO).



En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con 41 UTIs analizadas (839 camas), se registró una ocupación de camas del 75%, de las cuales 28% son covid-19 con un 77% de requerimiento de Asistencia Respiratoria Mecánica..

Argentina sigue luchando contra el coronavirus y la ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva, producto de la enfermedad.

La edad promedio de pacientes con coronavirus que requieren asistencia respiratoria fue 53 años, y 48 años para aquellos que no necesitaron ARM.



El relevamiento, que siempre deja en claro que es sólo una muestra y no reemplaza la estadística oficial, concluyó que "se mantiene un descenso constante de pacientes covid-19 con utilización de ARM y CAFO similar a semanas anteriores", y añadió que "se observó un discreto incremento en la ocupación de camas no Covid-19 a nivel país".



Además, señaló que "los pacientes en ARM y CAFO continúan siendo adultos jóvenes desde el inicio de la segunda ola de la pandemia, con un porcentaje elevado de ventilados invasivamente con requerimiento de posición prono".