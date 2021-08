El ofensivo mensaje que le dejaron por colgar una bandera LGBT en su balcón

Un joven se mudó a un nuevo edificio y decidió colgar en su ventana una bandera del orgullo LGBT, pero esta acción no fue del agrado de uno de sus nuevos vecinos ya que Sergio, quien sufrió el ataque, se encontró con un mensaje ofensivo en la puerta de su departamento. Lejos de quitar la bandera, el joven denunció lo ocurrido y compartió su caso en las redes hasta que se hizo viral.

Más allá del mensaje homofóbico, el ataque también tuvo características de vandalismo ya que la propia puerta de su departamento fue rayada con un elemento punzante. Todo esto para dejar escrito la palabra "maricón" y que el joven conozca la desaprobación de uno de sus vecinos por haber colgado la bandera LGBT en su balcón.

"Me he mudado hace un mes y poco y debo tener vecinos a los que no le gusta ver mi bandera LGTBIQ+ colgada en el balcón de una planta alta… si queremos movida tendremos movida", escribió Sergio en Twitter, donde su caso se hizo viral tras postear varias la imagen de la puerta y cómo siguió todo tras la agresión.

Me he mudado hace un mes y poco y debo tener vecinos a los que no le gusta ver mi bandera LGTBIQ+ colgada en el balcón de una planta alta… si queremos movida tendremos movida uD83EuDD70 pic.twitter.com/YDmlIlwqFF — Meriuh uD83DuDD3BuD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDFF3???? (@hausofmerius) August 14, 2021

"La banderita en cuestión que supongo que molesta. Os invito a todes a ponerlas para que las aburridas fachadas de los edificios tengan un poquito más de color, identidad, inclusión y respeto", posteó el joven que sufrió el ataque para mostrar lo que enfureció a uno de sus vecinos que aparentemente no puede compartir el edificio con personas homosexuales.

La banderita en cuestión que supongo que molesta ? Os invito a todes a ponerlas para que las aburridas fachadas de los edificios tengan uD83CuDFF3??uD83CuDF08 un poquito más de color, identidad, inclusión y respeto uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83DuDC96 pic.twitter.com/MYC2KMlFD5 — Meriuh uD83DuDD3BuD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDFF3???? (@hausofmerius) August 15, 2021

El ataque ocurrió en un edificio de Barcelona, España, y Sergio, la víctima decidió denunciarlo, algo que también dejó expresado en las redes sociales. "Muchas gracias a todes! Mañana iremos a denunciar obviamente! Si algo he aprendido en estos tiempos es que estos seres no me transmiten miedo ninguno, que me tendrán enfrente siempre, y que si no les gusta una bandera… cinco más. Que vayan pasando!", retrucó.

Finalmente el joven agredido decidió dejarle un mensaje a sus vecinos para que sepan lo que había ocurrido y que había hecho la denuncia. "Estimados vecinos, la pasada noche del viernes una persona decidió, de forma cobarde y anónima, rayar la puerta de mi piso con un 'maricón'. Informarle que ha sido denunciado, que no le tengo ningún miedo y, como consejo, que vaya a terapia a tratar ese odio tan patológico. ¡Ninguna agresión sin respuesta! A diferencia suya, me tendrá de frente, dando la cara", les dijo Sergio al consorcio.