Una provincia lleva dos días sin reportar muertes por coronavirus

La provincia de Catamarca ya va por su segundo día sin muertes por coronavirus. La noticia es una buena señal para la provincia luego de 89 días consecutivos con decesos por esta enfermedad. "Es una muy buena noticia, pero tenemos que ser cautos", detalló Claudia Palladino, ministra de Salud de la provincia en una entrevista con Radio Ancasti.

"La ocupación de camas descendió a menos del 50% y la media de casos semanales siguen descendiendo, pero sabemos que no hay que bajar los brazos, hay que seguirse cuidando porque vemos que hay países que tuvieron una tercera ola y nosotros queremos evitarla o que sea de muy bajo impacto para la comunidad", declaró Palladino.

En la misma línea, explicó que Catamarca es una de los distritos con menor índice de letalidad en lo que respecta a coronavirus. "Si recuerdan, durante la primera ola prácticamente no tuvimos casos, y cuando los casos llegaron, la mortalidad también fue baja y hoy nos mantenemos de esa manera. Esto es gracias al trabajo que se realizó desde el primer día, a la campaña de vacunación y a la responsabilidad de la sociedad", recordó la Palladino.

Además, agregó que espera contar con las vacunas necesarias para inmunizar a la población a fin de evitar una tercera ola de contagios en su provincia. "Para fin de año esperamos tener todas las vacunas necesarias porque ya hay una producción nacional, y porque están llegando otras marcas. Nosotros tenemos al 62% de la población vacunada con primera dosis y al 80% de la población mayor de 18 años. Además tenemos al 19% de la población mayor de 18 con segunda dosis", concluyó.

La ministra también se refirió al retorno de la presencialidad escolar. "Sabíamos que al empezar con la presencialidad podía haber contagios, pero la realidad es que las escuelas no son foco si se cumplen con los protocolos. Los contagios, en general, se dan porque los niños y sus familias tienen otras actividades. Justo ahora estamos teniendo una reunión con personal de Educación para que sepan que medidas tomar antes casos positivos o estrechos. Cuándo aparece un caso positivo automáticamente se piensa que hay que aislar toda la escuela y no es así, hay que evaluar cada caso y avanzar de acuerdo a esa realidad, pero respetando los protocolos no debería haber problemas y nuestra idea es apuntar siempre, dentro de lo posible, a la presencialidad", explicó.

Actualmente, hay en la provincia 2.673 casos activos. Durante la pandemia se registraron allí 53.024 casos y hubo 624 muertes por coronavirus.