El Gobierno aprobó el RIGI para un proyecto de litio en Catamarca

El gobierno aprobó el RIGI a Minera del Altiplano para ampliar su operación de litio Fénix en la provincia de Catamarca. La inversión será de US$ 250 millones.

El Gobierno nacional formalizó la incorporación de un nuevo proyecto minero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al aprobar la solicitud de la empresa Minera del Altiplano S.A. para ampliar su operación de litio en la provincia de Catamarca.

La medida, oficializada a través de la Resolución 431/2026, habilita una inversión superior a los US$250 millones destinada a incrementar la producción de carbonato de litio en el proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto.

El plan contempla elevar la capacidad productiva desde las actuales 28.500 toneladas anuales a 38.000 toneladas, lo que implica un aumento de 9.500 toneladas por año. La iniciativa se enmarca en la denominada “Expansión Fase 1B”, que amplía un desarrollo preexistente que no estaba adherido previamente al régimen.

El cronograma aprobado prevé que las obras de construcción se extiendan hasta noviembre de 2026, aunque el inicio de la operación comercial está estimado para julio. Se estableció como fecha límite para completar la inversión mínima obligatoria el 1° de diciembre de 2026.

Cadena local de proveedores Uno de los puntos destacados del proyecto es el impacto en la cadena local de proveedores. El documento oficial señala que el 60% del monto total destinado a bienes, servicios y obras de infraestructura —tanto en la etapa de construcción como en la de operación— corresponderá a proveedores nacionales.