Esta novedad de Amazon será interesante para los vendedores

Los vendedores que se encuentran en Amazon buscan una manera para que las críticas negativas en sus productos no afecten a sus ventas. Por este motivo, ahora ofrecen doble reembolso para que los usuarios eliminen los comentarios en los que critiquen la compra aunque viole las políticas del gigante minorista.



Cada vez que se compra un producto en línea, el usuario espera que le llegue en buenas condiciones, a término y exactamente el producto que eligió. Pero algunas veces esto no ocurre, ya sea porque las fotos no representan al producto o tardan más de lo debido, y los compradores dejan una crítica negativa en la tienda online de la marca.

Fuente: DPLNews

Cuando ocurre esto, Amazon hace un reembolso, pero los vendedores quieren ir más allá. A raíz de un informe de The Wall Street Journal se conoció que están rastreando a los usuarios que escriben comentarios malos en los productos y les ofrece un doble reembolso, que termina saliendo el doble que el artículo que se compró.

Una de las maneras que lo hacen es enviándole un mail al comprador para pedirle que elimine la reseña a cambio de dinero. En el caso que la persona no responda el mail, asumirán que no lo leyó y seguirán contactándolo, pero si responde y acepta el reembolso sin eliminar el comentario, ahí ofrecen el doble reembolso.

"Amazon proporciona una gran cantidad de contenido de ayuda, entrenamiento proactivo, advertencias y otra asistencia a los vendedores para garantizar que cumplan con nuestras políticas claramente establecidas", explicó un empleado de Amazon a The Journal.

Y agregó: "Tenemos políticas claras tanto para los revisores como para los socios de ventas que prohíben el abuso de las funciones de nuestra comunidad, y suspendemos, prohibimos y emprendemos acciones legales contra quienes violen estas políticas".

Cuidado con las estafas en Amazon

Amazon también está atravesado por las estafas, por la cantidad de usuarios que navegan en la página y sumado que ingresan datos de personas que les sirven a los ciberdelincuentes para robar dinero. Uno de los métodos más comunes es el phishing, correos falsos con órdenes de compra que se envían con la intención de engañar para hacer clic en enlaces.

Es muy común con las estafas de las gift cards: el ciberdelincuente envía a un usuario una de estas tarjetas para engañarlos y que compren. Otra manera son las estafas relacionadas con las formas de pago, ya que envían un enlace engañoso y piden que ingresen los datos de la cuenta bancaria o tarjeta de crédito.



Por este motivo, es importante no ingresar a ningún enlace sospechoso. No hagas click en ningún link cuyo origen no esté 100% comprobado.



