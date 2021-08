Quiénes pueden acceder a la tarifa social de gas de Anses

A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el gobierno ofrece bonos y subsidios adicionales que buscan compensar la inflación creciente y ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad a atravesar este momento de crisis económica.

Entre estos beneficios se destacan los descuentos para las tarifas de electricidad y gas que alcanzan a millones de argentinos. Si bien el trámite se realiza a través de Anses, el otorgamiento de la Tarifa Social de gas depende de la Secretaría de Energía.

Acceso a la tarifa social de gas

Gracias a la aprobación del "régimen de Zona Fría", oficializado en julio cerca de 3 millones de personas que viven en zonas de bajas temperaturas podrán acceder al 50% de descuento en su tarifa de gas. Este beneficio de Anses alcanza a los titulares de diversos planes sociales:

Asignación Universal por Hijo ( AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensiones No contributivas (PNC)

Jubilados que perciban u máximo de 4 salarios mínimos

Monotributistas inscriptos en el monotributo social

Titulares del seguro de desempleo

Empleados de casas particulares.

Personas exentas en el pago de ABL

Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Programa Hogar y Tarifa Social de GasuD83CuDFE0



¿Sabías que podés solicitar cualquiera de estos dos programas por internet, sin salir de tu casa? Ingresá a Mi ANSES y seguí los pasos del video. pic.twitter.com/BKjzYrQiDD — ANSES (@ansesgob) August 7, 2020

Programa hogar: descuento en garrafas

Desde Anses también promueven el acceso de las familias al llamado "Programa hogar", para que los hogares sin acceso a la red de gas natural puedan acceder a garrafas a precio social. Este beneficio alcanza a personas que viven en zonas sin servicio de gas natural y comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país que utilizan gas licuado envasado.

Para acceder a este beneficio ningún integrante del grupo familiar puede tener un medidor de gas a su nombre y todos el grupo familiar debe tener sus datos actualizados en Anses. Para el otorgamiento del mismo, se considerarán los ingresos del grupo familiar y se tomará como referencia aquel de mayor ingreso que no puede superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles. En caso de que uno de los residentes cuente con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Si la vivienda se encuentra en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Partido de Patagones, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 2,8 salarios mínimos, o hasta 4,2 salarios mínimos si en el hogar reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.

El monto mensual del subsidio por garrafa es fijado por la Secretaría de Energía y varía en función del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario estacional. Al cobro básico, puede sumarse un adicional durante los meses de invierno; si en la familia viven más de 5 personas y en localidades de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Partido Patagones, La Puna y Malargüe, donde los ciudadanos podrán solicitar garrafas adicionales.

Cómo solicitar el subsidio

Estos son los pasos para recibir el beneficio. El trámite se puede realizar en forma online desde un teléfono o computadora.