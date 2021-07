Regalar una canción personalizada, lo último en obsequios originales

Regalar canciones personalizadas se está convirtiendo en tendencia, aunque la práctica existe desde los tiempos en los que la realeza tenía músicos de la corte y encargaba piezas musicales para rendir homenajes.

Sin embargo, según especifica Leandro Aspis, quien junto a Charly Valerio creó www.regalaunacancion.info, este año se registró una fuerte subida en la demanda de este servicio.

“El hecho de que sea un regalo que llega a cualquier lado y dura para siempre, hizo que durante la pandemia muchas personas pensaran en una canción como una forma de estar más cerca”, explica Aspis, que junto a Valerio forman Fábrica de Canciones (@fabricadecanciones en Instagram), productora con 15 años de experiencia creando música para distintos proyectos multimedia, y que hace dos creó el emprendimiento de canciones para regalar.

UN CUESTIONARIO Y QUE SE HAGA LA MÚSICA

“Regalá una Canción” funciona de una manera sencilla. Luego de ingresar en www.regalaunacancion.info y realizar el pago, hay que completar un cuestionario sobre la persona a homenajear. Con esa información, en tan sólo 72 horas, se recibe la canción por correo electrónico, y el servicio incluye una instancia para hacer ajustes. También se puede elegir el soporte para acompañar la canción: una imagen con la letra, un video con fotos o una animación personalizada.

“Mi papá cumplía 70 años y no es una persona fácil para hacerle regalos. Una amiga me lo recomendó y me encantó la idea. Pensar las respuestas al cuestionario fue muy lindo, porque íbamos recordando con mi hermano momentos y anécdotas sobre mi papá. Cuando se la entregamos, se emocionó hasta las lágrima”, cuenta Natalia Zeff, médica obstetra de 42 años.

“Mi novia me regaló una canción para mi cumpleaños. Fue impresionante cómo lograron tomar todo lo que ella siente y piensa sobre mi, y convertirlo en canción”, relata Federico Huffman, actor de 33 años.



Si estás cansado de regalar ropa o libros y no se te ocurre nada nuevo, ahora tenés una nueva alternativa. O si simplemente querés decirle a un ser querido lo que sentís, de una forma original que dure para toda la vida, “Regalá una canción” es tu mejor opción.