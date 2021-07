Maru Botana en Mendoza: ¿ha sido tentada por la política al igual que Albino?

Maru Botana, arribó a la Provincia de Mendoza para participar de un evento solidario, con el fin de continuar con la recaudación de fondos para la construcción del primer Hospital de Desnutrición Infantil, en el Departamento de Las Heras. MDZ aprovechó la ocasión y dialogó con la reconocida cocinera. Allí, Botana explicó su inspiración para ser parte de este proyecto y dejó en claro cuál es su relación con la política, considerando su cercanía con el médico pediatra Abel Albino.

Maru recibió a periodistas luego de dar una conferencia de prensa con el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, quien junto a Abel Albino dio los pormenores de la acción solidaria a llevar a cabo el próximo 9 de julio.

"Siento que el tema de la fama te ayuda mucho. Cocinar con ellos (los niños y los voluntarios) de igual a igual es mi herramienta para integrar a la gente. Lo que más quiero es que baje la desnutrición infantil", expresó al referirse al uso de su reconocimiento a nivel nacional como elemento para obtener más alcance.

Además, durante su estadía, Botana recorrió el predio del hospital pediátrico ubicado en Las Heras, para así observar los avances de la obra. "Ante la consulta sobre cuándo estará listo para ser utilizado, la chef declaró: "Desde que vinimos hace tres meses estamos organizando donaciones y armando todo desde Buenos Aires y desde acá (Mendoza). Lo estamos armando nosotros dos (junto a Abel Albino) y junto a todo el equipo. Le falta más o menos un mes. Faltan pequeñas cosas".

Botana recorriendo la obra ubicada en el Departamento de Las Heras.

Indiferencia política

Respecto de la posibilidad de integrar un espacio político junto a Abel Albino, quien es una personalidad que en diversas ocasiones ha participado de debates políticos y que es barajado como posible candidato para las próximas elecciones legislativas, Botana fue directa y manifestó no tener intenciones de formar parte de un espacio partidario. "Soy cero política, pero sí quiero mucho a la Argentina y no me gusta ver a la gente pasándola mal. Mi forma de realizar un aporte es desde lo solidario. Hace un tiempo que empecé con acciones concretas para ayudar a Conin y me hace bien. Creo que a través de la cocina se puede integrar a las personas. Esto de ser madrina de Conin hace 12 años es absolutamente inspirador y además siempre fui una persona activa", fueron sus palabras.

"Muchas veces no se me daba la posibilidad de meterme más de lleno en diferentes acciones porque tengo una familia muy grande y negocios en los cuáles trabajar. Abel (Albino) iba por un camino donde yo lo acompañaba pero no me involucraba tanto. Un día me levanté y pensé 'tengo que ir a ver a Abel'... y me encontré con todo esto. Ahí me di cuenta de que era mi momento de actuar".

Asimismo, al conversar sobre el principal motivo de la construcción del recinto sanitario infantil, la cocinera dijo decidida: "Tomo como un objetivo, una meta personal esto de poder bajar los índices de desnutrición, pero quiero armar una cosa que vaya más alla. Creo que la que debe estar bien y óptima es la familia para que funcione todo. No es solo el chiquito tiene que estar bien nutrido, la mamá también tiene que estar bien. La familia entera tiene que estarlo".

El papel del Estado en la realización de la obra

En relación al accionar del gobierno durante la construcción del hospital, Botana se mostró conforme con la ayuda brindada en pequeños detalles, pero dejando en claro que no hubo aportes económicos. "No se recurrió al Estado para ayuda económica, pero cuando se necesitó su asistencia por problemas de seguridad en el predio, contestaron a los cinco segundos. Estoy súper contenta con ese tema", cerró.