Tuvo una corazonada, jugó al Quini 6 y se llevó el premio récord: ganó casi $400 millones

Un golpe de suerte cambió para siempre la vida de una persona y probablemente la de sus herederos, luego de que decidió jugar al Quini 6 y se llevó el premio récord del juego de azar. El afortunado apostador se llevó la impresionante suma de 362.830.402 pesos, por lo que de ahora en más sus problemas ya no serán económicos.

Un cordobés se llevó el histórico premio de más de $360 millones en el Quini https://t.co/kklxnnPxt2 pic.twitter.com/6vWvD63zoq — Loteria de Santa Fe (@loteriasantafe) July 29, 2021

El nuevo millonario acertó todos los números del Quini 6 en su modalidad Tradicional y estos fueron el 05, 19, 11, 41, 16 y 25. La Lotería de Santa Fe, organizadora de este juego, confirmó que la apuesta se realizó en una agencia de quinielas de la ciudad cordobesa de Villa María.

Jorge Ortega es el dueño de la agencia donde el afortunado hizo la jugada ganadora del Quini 6 y en una entrevista aseguró que está casi seguro que no se trata de un apostador habitual. Según el propietario de la agencia, que también recibirá un premio por haber vendido el billete ganador, cree que se trata de un comprador ocasional.

"La verdad es que hace menos de una horita que me enteré. La gente empezó a mandar mensajes. No me confirmó aún la Lotería, pero lo que dicen las noticias y Lotería de Santa Fe es que aparentemente somos nosotros", dijo el dueño de la agencia que vendió el ticket que se llevó el premio récord del Quini 6.