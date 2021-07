Descubre todo sobre WhatsApp Plus: la estrella del 2021

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más descargada del mundo y todo el tiempo se actualiza para ofrecer a sus usuarios nuevas funciones. Pero hace un tiempo se lanzó la versión paralela conocida como WhatsApp Plus que ya tiene muchas descargas y permite cambiar el diseño como los colores.

Cabe destacar que esta app no es oficial y que se puede descargar directamente de una página web. WhatsApp Plus, que tiene el logo celeste, ofrece detalles y cambios estéticos, una manera de cambiar el color verde al que se está acostumbrado y personalizarlo a los gustos y preferencias de cada uno.

Fuente: WhatsApp Plus.

Los temas, las fuentes y los tipos de letras son algunas de las características que también se pueden cambiar, a diferencia de la versión oficial. Los desarrolladores de WhatsApp Plus anunciaron que se puede cambiar todos los días y no repercutirá en la utilización de la aplicación de mensajería.

Otra de las funciones que más llaman la atención de WhatsApp Plus es que ofrece más variedad de emojis y además, al no pertenecer a Mark Zuckerberg, no compartirá información con Facebook. También se pueden enviar archivos, fotos o videos de hasta 50MB mientras que en la versión normal solo permite hasta 16MB.

¿Cómo utilizar WhatsApp Plus?

El primer paso es eliminar la versión oficial de WhatsApp. Desde Google Chrome descargar el APK de WhatsApp Plus. En este paso es muy importante verificar la URL para confirmar que no se está descargando un virus o un enlace que pueda dañar el dispositivo. Hacer clic en descargar y aceptar los permisos para iniciar la descarga. Si aparece un cartel que indica que no se puede instalar, se debe chequear que todo lo relacionado a la versión oficial de WhatsApp haya sido eliminado (ir a ajustes, aplicaciones) Cuando se instale WhatsApp Plus colocar el número de teléfono y elegir desde dónde se quiere que los chats sean exportados.

Luego que WhatsApp Plus se volviera tan popular, desde WhatsApp oficial lanzaron una alerta. El pasado 13 de julio indicaron que su versión paralela no tiene las mismas funciones y que no hay ningún tipo de vínculo con Zuckerberg.

Por este mismo motivo, al no ser oficial de WhatsApp, no cuenta con soporte directo de Facebook, y por consiguiente, la empresa de Zuckerberg no se responsabiliza por lo que el usuario pueda hacer con la aplicación.



