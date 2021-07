Cómo activar esta función de WhatsApp para mejorar tu seguridad

Con los años, WhatsApp fue mejorando sus políticas de seguridad para proteger toda la información personal de sus usuarios. Así ocurrió cuando lanzó el cifrado de extremo a extremo para mensajes, fotos, videos, videollamadas y llamadas, una manera para que los mensajes se conviertan en códigos y no puedan ser leídos por hackers.



Hasta hace pocos días, este cifrado de extremo a extremo no se aplicaba a las copias de seguridad que se encuentran almacenadas en Google Drive o iCloud, pero se sabía que WhatsApp estaba trabajando para incorporarlo en su versión beta para Android. Ahora ya es una realidad.



WaBetaInfo reveló unas capturas de la versión 2.21.15.5 de la beta de WhatsApp, en las que se puede ver que ya se permite activar el cifrado de la copia de seguridad. Para hacerlo se tiene que ingresar una contraseña que encriptará la copia de seguridad y también servirá para restaurarla.

Fuente: WaBetaInfo.

WhatsApp también pedirá crear una clave de 64 dígitos que incluirá números y letras en minúscula entre la "a" y la "f" que funcionará como segunda opción en el caso de olvidar la contraseña. Tener en cuenta que es necesario no olvidarse de ninguna porque ni WhatsApp, ni Facebook, ni Apple, ni Google podrán leer estos códigos y no habrá manera de recuperarlos.

HalloApp: surge un nuevo rival de WhatsApp

HalloApp es una nueva aplicación de mensajería instantánea gratuita y sin publicidad, creada por dos desarrolladores de WhatsApp y disponible para Android e iOS. No solo quiere competir con Mark Zuckerberg, sino también con Telegram y Signal, y busca posicionarse como la más descargada del mundo.



Si bien aún no alcanza la popularidad de un gigante como WhatsApp, que tiene 2.000 millones de usuarios, sus creadores están planteando campañas para que suceda. HalloApp quiere ser sencilla y solamente pide permisos para los contactos y los archivos multimedia en el caso que se quiera enviar una foto o video.



Una de las desventajas es que no tiene la función de notas de voz, un recurso muy utilizado en WhatsApp, pero una de las características que más gustan de HalloApp es que los grupos tienen su propio apartado y no se mezclan con el resto de conversaciones individuales.