Separarte a veces puede resultar muy difícil. Sin embargo, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez lograron que el final de su romance llegara en buenos términos. Tal es así, que actualmente ambos mantienen una buena relación.

Aunque durante mucho tiempo se rumoreaba que ambos estaban separados, la confirmación oficial llegó el 15 de abril del 2021. En ese momento, JLO y Alex Rodríguez lanzaron un comunicado que explica que ambos habían tomado la decisión de permanecer solo como amigos.

“Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos", reza el comunicado y explica que esperan que esta amistad continúe. Aunque no son los mejores amigos del mundo, es cierto que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez han terminado en buenos términos.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez cortaron la relación en buenos términos .Fuente: Info Barcelona

Tras su separación, ambos hablaron muy bien del otro y hasta se los ha visto reunidos pasando el tiempo. Por ejemplo, se reencontraron en el Hotel Bel-Air, donde tuvieron su primera cita en 2017.

¿Cómo cortar con una relación en buenos términos al estilo de JLO y Alex Rodríguez?

Para finalizar un romance en buenos términos, al estilo JLO y Alex Rodríguez, tienes que ser sincero con tu pareja y hablar con total claridad. Cuéntale todo lo que te sucede y por qué crees que es mejor finalizar la relación.

Si tu pareja es comprensiva, entenderá todo lo que estás transitando. Claro que le dolerá, pero intentará charlar contigo para comprender que está sucediendo y poder digerir esta nueva realidad que enfrentarán por separados.

Jennifer Lopez comprendió que ella estaba mejor sin continuar el romance, ya que la relación no estaba funcionando igual que antes. Por esta razón, prefirió enfocarse primero en sí misma y luego en la relación. "Comprendí que estaba bien conmigo misma y la felicidad empieza en mí", reveló.

Si quieres que la relación termine en buenos términos, debes mantenerte fiel a tu postura y pensar siempre que es lo mejor para ti. Si sabes que esto es definitivo, evita decir frases o palabras que le generen esperanzas a tu ex pareja. Jennifer Lopez admite que prefirió enfocarse en sí misma y no su relación con Alex Rodríguez. .Fuente: Vanitatis

"Cuando sientes que no todo está bien y necesitas hacer un cambio, lo haces por ti no por los demás", declaró Jennifer Lopez respecto a su ruptura con Alex Rodríguez. Así que ya sabes, no olvides seguir estos consejos.

¿Aplicarás los consejos de JLO?