Clases presenciales: dos importantes ciudades no aplicarían el distanciamiento exigido

La secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Gabriela Diker, aseguró que las posturas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Mendoza a favor de una presencialidad casi plena en las aulas tras el receso invernal "habla de cierta irresponsabilidad" porque "una escuela es segura si sostiene el distanciamiento".



La funcionaria indicó que en la ultima reunión del Consejo Federal de Educación, tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza firmaron en disidencia ante la idea de sostener el protocolo de un metro y medio de distancia entre los alumnos en la escuela tras el receso invernal.



"Las escuelas son lugares seguros en el marco del sostenimiento de estos protocolos, lo dicen los sanitaristas. No se sabe que pasará con una situación de hacinamiento en las aulas. Esto habla de una responsabilidad nula en materia de cuidado de la salud", dijo en declaraciones a Radio Cooperativa.

Gabriela Diker

Diker precisó, además, que "se trata de una intromisión en una decisión sanitaria ya que no corresponde a ellos decir si hay que mantener o no el distanciamiento" y consideró: "Es una discusión insólita que debemos sostener. Todavía estamos en pandemia, los indicadores mejoraron pero la experiencia internacional indica que no debemos descuidarnos"



La funcionaria, a cargo de la elaboración del Plan de Evaluación Educativa 2021-2022, indicó en este punto que "por primera vez vamos a a tener un programa de evaluación que no se limite sólo a las pruebas estandarizadas". "Nos propusimos superar esta reducción que ofrece un indicador de una prueba estandarizada que puede ser valioso pero es parcial", indicó Diker al programa ´Ahora o Nunca´



Pero en pandemia "es necesario evaluar cuales fueron las condiciones de enseñanza y aprendizaje y tener la voz de los propios alumnos y de los docentes, en cuestiones que tuvieron que ver con trayectorias u organización del sistema escolar", dijo. Uno de los ejes que desarrolló la funcionaria fue la desigualdad educativa que mostró la pandemia.

Dos ciudades quieren volver a la presencialidad plena.



"La desigualdad educativa creció, la escuela nunca pudo resolverla y con una institución escolar cerrada, el problema se profundizó", aseguró la rectora con uso de licencia de la Universidad de General Sarmiento. Indicó además que "la profundización de la brecha es el tema que nos va tener que ocupar en un contexto de aumento de pobreza y particularmente de pobreza infantil"