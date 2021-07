La reinvención del radioteatro: cómo la pandemia hizo revivir al género

Antonella Piersanti es actriz, locutora y fundadora de Aire radioteatro, la primera plataforma argentina para escuchar ficciones online. Puede sonar extraño que una millennial, a sus 29 años, esté reinventando este género que vivió su época dorada hace más de 85 años. Sin embargo, Antonella nos cuenta que su primer acercamiento con el radioteatro fue mientras estudiaba teatro y luego se interesó en la comunicación mientras hacía locución.

El radioteatro tuvo su época dorada en Argentina en las décadas de 1930 y 1940. Durante estos años, el género articulaba diferentes tramas y temas, generaban una escena híbrida donde interactuaban el suspenso, el humor, el canto y enfrentamientos entre héroes y villanos y la gran mayoría tenía un componente sentimental-romántico que era uno de los ejes de la trama. Los estudios radiales se convirtieron en estudios abiertos para los oyentes.

El radioteatro en Argentina representó una conexión entre la radio y la expresión popular. Pero con la aparición y popularización de la televisión en los años 60, comenzaron a desaparecer las ficciones radiales hasta quedar como parte de nuestra historia cultural. Desde entonces, los radioteatros ya no ocupan la grilla de los programas radiales.

Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado. La obligación de permanecer en nuestros hogares debido a la cuarentena y el aumento en el consumo de podcasts y contenidos on demand, trajo la reinvención del género. Tras este exponencial aumento de las ficciones radiales, Piersanti encontró una ventana para volver a introducir el radioteatro y tender puentes entre generaciones.

Ansiosa por recuperar este formato, Antonella se dio cuenta de que que “faltaba lugar a historias que sean de este momento, y ahí ya entra algo muy millennial. El radioteatro de antes estaba muy ligado al suspenso y te encontrabas con el próximo capítulo en la próxima emisión, hoy que somos todos on demand, lo tenemos de manera inmediata. El suspenso afecta a la manera en que se interpreta el radioteatro”.

Ensayo para una de las obras de Aire radioteatro.

¿Cómo surge Aire radioteatro?

-Nace de mi deseo de que el radioteatro se actualice. Así empecé a convocar a todos mis amigos del ambiente de la escritura. Les dije que tengo la necesidad de que existan radioteatros de ahora, no que sea un desfile histórico. Tengo ganas de relucir el género hacia adelante, no viajar hacia atrás. Sería un volver al futuro. De esa manera surge el sitio: ajeno al sistema radiofónico, independiente y exclusivo para ficciones sonoras.

¿Son las mismas narrativas que el radioteatro de antes?

-El radioteatro de la década del 30 tenía mucha descripción. Como millennial, quiero más acción que descripción. Siento que el relato restringe la imaginación, si el relator dice suena una campana, es muy distinto a poner el sonido de una campana, en ese sentido la idea es que tenga mucha más acción que descripción de lo que va pasando. Como es sonoro tiene tanta libertad la imaginación que creo que mientras menos lo delimitemos mejor. La narrativa se adapta a un nuevo radioteatro.

¿Tienen radioteatros para todas las edades?

-En la plataforma tenemos la clasificación infantil, adolescentes y adultos. Además, hace muy poco inauguramos Aire en la escuela, que es un servicio, dentro de la plataforma, diferente para el público general. Se lo brindamos directamente a docentes o trabajadores de la educación. A través de la contratación de ese servicio tenés el acceso a la obra y también el material pedagógico y una capacitación. Creo que es muy útil para las escuelas porque los niños también necesitan una experiencia física para bajar los decibeles. Esa capacidad de poder imaginar, genera confianza con uno mismo y alimenta la creatividad. Hoy la creatividad es una de las capacidades más necesarias para todos los trabajos, es la competencia humana que más se está necesitando. Hoy gana lo más creativo y creo que el radioteatro desarrolla la creatividad.

¿Eso transmite Aire Radioteatro a las nuevas generaciones?

-Sí y también creo que la plataforma puede convertirse en una fuente de trabajo. Como gran misión, tenemos la intención de profesionalizar. Está bueno que el radioteatro no quede en el halago romántico, detrás de eso hay editores, compositores, autores. La tecnología democratiza el acceso a estos nuevos medios como podcasts y plataformas digitales para que el que quiera, pueda ser parte de la generación de un nuevo contenido o simplemente disfrutarlo.

¿Cuál es la diferencia entre el radioteatro de antes y el de ahora?

-Hoy tiene mucho peso el "on demand", el consumo de un contenido a demanda, en el momento. La tele tuvo su brillo en los 90' y en los años que siguieron. Creo que hoy lo está perdiendo por esto. Las nuevas generaciones ya no consumen mucha televisión y eso es un punto a favor a todos los contenidos on demand.

¿Crees que Aire radioteatro puede tender puentes entre generaciones?

-¡Sí! De hecho, ya lo está haciendo. Me llegaron unos dibujos, que me hicieron emocionar, sobre uno de los radioteatros que tenemos disponibles, donde un abuelo compartió la escucha con sus nietos y luego dibujaron la obra. También me llegó el testimonio de una señora de 55 años que nunca había escuchado radioteatro y su primera experiencia fue en nuestra plataforma y se quedó encantada.