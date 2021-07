En cuatro pasos, cómo tener tu propio podcast para reforzar tu marca

Un podcast es una de las mejores formas en las que las personas pueden dar a conocer sus ideas, experiencias y puntos de vista sobre un tema en particular.

Pero muchos se preguntarán: ¿Qué es un podcast? Aquí vamos: Se trata de elaborar un contenido en formato de audio y se lo cuelga en Internet abierto o dentro de ciertas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Ivoox, SoundCloud, entre las más populares, para que lo pueda escuchar el resto de las personas.

La palabra “podcast” proviene de fusionar dos palabras en inglés: “pod” (en alusión a un reproductor portátil de audio) y “broadcast” (transmisión o emisión).

Haz que tu voz se escuche

A veces la excusa para no empezar nuestro propio podcast es que no tenemos experiencia o que no somos expertos estrellas en el campo donde queremos comenzar; sin embargo, la idea de hacer nuestro propio podcast es que logremos llegar a nuestra audiencia objetivo, a quienes puede llegar a interesarles nuestras ideas, y que los ayudemos a solucionar sus problemas más comunes.

Por ejemplo, si eres profesional de la salud puedes comenzar a compartir experiencias y tips que ayuden a las personas a controlar su peso, a cuidar su estado físico o consejos para mejorar su bienestar en general. Puedes hacerlo recurriendo a tus propios conocimientos o bien puedes tener otros invitados, colegas y especialistas que te ayuden a desarrollar el tema.

Una aclaración importante: No hace falta que seas una estrella para hacer un podcast. De hecho, es exactamente al revés. Serás reconocido por tus ideas en la medida en que tu audiencia comience a escucharte y a crecer contigo, y se interesen por tus contenidos.

La importancia de la marca personal

Otra de las ventajas de hacer un podcast es que estarás alineándolo con tu estrategia de marca personal. Como siempre comparto, se trata de alcanzar a desarrollarla en el mediano y largo plazo, porque rinde sus frutos en la medida en que puedas hacer crecer y compartir tus ideas con una audiencia que se volverá fiel a tus contenidos; en el caso de tus contenidos de audio, no sólo te escucharán o compartirán y comentarán, sino que también se pueden suscribir para escuchar tus nuevos episodios.

En otro nivel, las marcas y productos podrían interesarse por lo que compartes, generando ingresos a partir de tu proyecto.

4 simples pasos para empezar tu primer podcast

Aquí va lo básico que necesitas tener en cuenta a la hora de pensar en tener tu propio podcast, en estos 4 pasos sencillos:

Define un tema y formato:

Una de las cosas más importantes a la hora de comenzar con un podcast es que definas de qué quieres hablar. Elige un tema que domines y que creas que puede ser de utilidad para tu audiencia. Los formatos más comunes son podcast con temas específicos semanales, podcast con entrevistas, podcast con invitados o podcast con reseñas de libros y películas relacionadas a tu tema principal. Aunque hay una infinidad de temáticas. La duración es variable, desde 5 o 10 minutos hasta programas de una hora o más. Hay público para todos los gustos.

Define un calendario de publicaciones:

Es importante que definas la frecuencia en que vas a lanzar cada nuevo episodio. ¿Será un podcast semanal, quincenal o mensual? Una vez que lo hayas establecido, debes planificar e investigar los temas que vas a tratar en cada episodio. Tómate el tiempo necesario para poder buscar fuentes, entrevistados o ideas que quieras implementar en cada episodio.

Cuando te sientas listo, toma tu teléfono (o contrata un estudio profesional) y graba tu primer episodio. Si tienes habilidad para la edición de audio, podrás incorporar recursos como música, efectos de sonido, voces pre-grabadas y una gran cantidad de elementos artísticos que le darán más cuerpo y atractivo a tu contenido. ¿Cómo grabar? Muchos lo hacen directamente con el grabador de voz incorporado en el celular; otros, adicionan un micrófono externo, e incluso consiguen alguno más profesional y graban en su computadora.

Define las plataformas donde postear:

Es innegable que para tener alcance vas a necesitar tener una cuenta en Spotify para Podcasters. Existen también otras plataformas en español, como te mencioné más arriba. Y te sugiero que no descartes las plataformas locales y en tu idioma, ya que en cuántas más tengas presencia, más viral podría hacerse tu contenido, abarcando a públicos de nicho y otros más amplios, siempre según los temas que abordes.

Hazlo recurrente y compártelo en tus redes sociales:

Ahora toca que compartas tu podcast con el mundo. El primer lugar donde debes empezar a compartir tus episodios en todas tus redes sociales. Si tienes entrevistas, menciónalos con @ así también te ayudan a difundir. Y recuerda mencionar esta nueva táctica de tu Marca Personal en cualquier otra comunicación, por ejemplo, con un link directo en tu página web, o grabándote en video mientras preparas el podcast y lo subes a tu canal de YouTube. Es decir que haces lo que se llama “transmedia”, aprovechas la sinergia entre un medio y los demás. En un podcast tu audiencia primaria serán las personas que ya te siguen y conocen, luego vendrán nuevos seguidores. Aquí la clave está en la constancia, en que tan frecuentemente publiques y generes fidelidad y recomendaciones de tus seguidores.

Una ayuda para ti: Las mejores plataformas para compartir tu podcast

Una vez tengas tu primer episodio grabado y editado (que lo puedes hacer directamente desde tu teléfono con aplicaciones como Mobile Podcaster o Dolby On, o en un estudio profesional) debes compartirlo.

Una de las mejores formas de compartir tu podcast de modo rápido y profesional en múltiples plataformas es por medio de Anchor.fm. Esta página web es una de las mejores opciones para subir tus episodios en varias otras plataformas al mismo tiempo, sin tener que hacerlo manualmente en cada una de ellas. Además, es una web oficial de Spotify.

Otro de los agregadores más populares donde puedes subir tu podcast para ser compartido automáticamente en múltiples plataformas, es Spreaker.com. Aquí también tendrás la opción de que tu podcast se suba automáticamente a Google Podcast, iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, y tantas más.

Mi recomendación final es que te animes. Graba tu primer episodio y luego compártelo con el mundo. Tus ideas y tus experiencias pueden ayudar a muchos si te animas a compartirlas. No te las guardes, ¡amplifícalas!

Daniel Colombo

Facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos; mentor y comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 31 libros. LinkedIn Top Voice América Latina. Coach certificado Miembro de John Maxwell Team.

www.danielcolombo.com

