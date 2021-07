Secuelas neurológicas post covid: ¿pueden ser permanentes?

La pandemia y las variaciones que va tomando el coronavirus siguen tomando por sorpresa a la población a nivel mundial. Desde la sintomatología que se va modificando según la variante hasta las secuelas que presentan quienes padecieron la enfermedad y la duración en el tiempo de las mismas.

Actualmente se están realizando estudios para determinar la gravedad de las secuelas que padecen quienes cursaron cuadros de covid y si bien la mayoría de las mismas se registraron en personas cuyos casos fueron graves o requirieron internación e ingreso a terapia, hay excepciones. Aproximadamente un 30% de los pacientes que han tenido coronavirus, independientemente si es un covid severo o leve, suelen tener síntomas o secuelas neurológicas y neuropsiquiátricas, informaron desde el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO).

Algunos de los interrogantes en torno a las secuelas podremos conocerlos cuando transcurra el tiempo y el mundo cuente con datos más precisos sobre esta enfermedad que sorprende día a día.

Ayer se conoció el caso de un joven mendocino que posee graves secuelas neurológicas que afectan sensiblemente su motricidad y le provocan espasmos musculares que no le permiten desarrollar su vida de una forma óptima. Su vida cambió y las cosas que habitualmente hacía como ir al baño, ducharse, sentarse a ver televisión o leer algo en la computadora hoy son grandes odiseas ya que su motricidad está absolutamente afectada por la enfermedad. Tanto Alan como su familia buscan dar con un tratamiento o rehabilitación para revertir las secuelas que le quedaron luego de la enfermedad.

La especialista en neurología cognitiva y neuropsiquiatra de INECO, Noelia Pontello, explicó que las secuelas con movimientos involuntarios pueden ser post covid, aunque no son de las más frecuentes reportadas y agregó: "No lo asumiría directamente a algo pura y exclusivamente del covid, si no que haría un estudio más minucioso con algún especialista en movimientos anormales para poder caracterizarlos y analizar si son secundariamente o directamente del covid, o alguna secuela neuropsiquiátrica que se manifieste con movimientos. Además de eso, habría que ver si no es también una exacerbación de una condición previa que ya presentaba el paciente".

Secuelas post covid más frecuentes

Las secuelas neurológicas más frecuentes son cefaleas, el síndrome de niebla mental, que es cuando el paciente tiene como cierto embotamiento o falta de claridad mental, dificultad para concentrarse, fatiga mental, que le cuesta sostener la rutina y las actividades diarias. Por otro lado, se han reportado también accidentes cerebro vascular tanto isquémico como hemorrágico, como secuela post covid.

Noelia Pontello, explicó que además, pueden presentarse síntomas de la esfera neuropsiquiátrica, como puede ser depresión y trastornos del estrés postraumático, ansiedad y cuadros psicóticos. También esto puede afectar el sistema nervioso periférico y se pueden observar algunas enfermedades musculares o de la placa neuromuscular.

Existen muchas secuelas neurológicas, como el deterioro cognitivo, el ACV, las crisis epilépticas que están vinculadas a casos más severos de covid.

"En aquellos casos que requirieron internación en terapias intensivas en la unidad de cuidados críticos y a su vez, el paciente durante la infección aguda tuvo un cuadro tipo encefalopático o cuadro confusional existen más posibilidades de presentar estos síntomas" dijo Pontello.

Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento concluyen en que se ven también secuelas neurológicas, principalmente cefalea, fatiga mental o niebla mental, en pacientes que tuvieron covid leve, como también en aquellos casos de covid asintomático, que no requirieron internación y no tuvieron síntomas agudos. Pontello destacó: "Esto es una diferencia con respecto a las infecciones previas y a las epidemias que tuvimos por coronavirus como fue el SARS y el MERS".

En cuanto a la permanencia en el tiempo de los síntomas post covid, la profesional indicó que es muy pronto para determinar si los síntomas o secuelas serán permanentes. El seguimiento que se realiza en los pacientes son estudios largos a 18 meses y se busca determinar si los síntomas persisten más allá de los seis meses o un año.

"Lo que se ve con los síntomas psiquiátricos es que habría una leve tendencia a que vayan mejorando con el tiempo, al igual que los neurológicos pero en menor medida" destacó.

Los médicos e investigadores todavía ven limitada la observación por el tiempo transcurrido desde el comienzo de la pandemia pero se muestran optimistas en cuanto a la evolución de los pacientes si realizan los tratamientos y rehabilitaciones correspondientes.