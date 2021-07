"¿A qué te dedicas?" La pregunta de influencers para saber cómo conseguir autos lujosos

¿Alguna vez te preguntaste de qué trabaja la gente que maneja autos de alta gama? Para los fanáticos de los autos vintage y lujosos, que siempre se han cuestionado cuál es el trabajo correcto para conseguir esos vehículos, ya tienen la respuesta. Manuel Miguens (@manumiguens) camina por las calles de Buenos Aires preguntándoles a estos conductores de autos: “¿A qué te dedicas?”, recibiendo una gran cantidad de respuestas distintas.

“Me decían desde que vendían limones hasta que eran políticos” nos explica Manuel, con el fin de compartirlo con sus seguidores en las redes sociales. En un diálogo con MDZ nos cuenta cómo fue su experiencia de traer ese tipo de contenido a las calles bonaerenses.

De Estados Unidos a Argentina

Esta idea original fue creada por el estadounidense Daniel Macdonald (@itsdanielmac). Cansado de la incertidumbre que genera saber cómo se puede hacer para conducir los increíbles autos que circulan por las ciudades norteamericanas, lo resolvió de una manera muy sencilla preguntándoles para su cuenta de Tik Tok: “What do you do for a living?” / “¿Qué haces para vivir?”, en español.

Cada vez suma más fanáticos por los autos y en sus redes posee alrededor de 10 millones de seguidores en TikTok y 1 millón en Instagram. Parece sencillo caminar por las calles de Estados Unidos y encontrarse marcas como Ferrari, Tesla, Bugatti y Lamborghini, pero fue un gran desafío para Manuel realizarlo en Argentina, donde no es tan común cruzarse ese tipo de automóviles, o que por temas de seguridad le den una respuesta.

“Por la desconfianza que hay en el país, primero me tenía que acercar y contarles de qué se trata mi proyecto. Algunos no me respondían o me decían cualquier cosa ya que no confiaban. Pero en su mayoría se prestaban y le ponían la mejor onda, sabiendo que en Argentina la pregunta '¿A qué te dedicas?' es más privada”, dice Manuel.

En sus comienzos, él arrancó saliendo en patineta por Buenos Aires a la noche y al momento de ver un auto que le llamaba la atención se acercaba a preguntarle el modelo y su trabajo. Este fue el principio de sus primeros videos y fue tan buena la respuesta del público argentino y latinoamericano que lo llevó a cabo más seguido.

“Sabía que hay mucho contenido de autos en las redes, pero me planteé hacerlo en serio y darlo al 100%. Nunca bajé los brazos y dio sus frutos. Hoy en día tengo casi 140 mil seguidores en TikTok, y todo gracias a la constancia”, añadió Manuel.