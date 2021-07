Amigos con derechos: cuáles son las consecuencias de "cruzar los límites"

En Argentina, el Día del Amigo se celebra el 20 de julio desde 1979. Pero desde 2009, por una iniciativa surgida en Internet, algunos celebran un día antes el "Día del Amigo con derechos".

Sobre los amigos con derecho a roces, es decir, aquellos con los que también se puede mantener una relación que probablemente incluya sexo eventual u ocasional, Mauricio Strugo, Psicólogo y Sexólogo Especialista en Vínculos explica: "Los vínculos cambian todo el tiempo, las maneras de relacionarnos mas clásicas van quedando atrás sustituidas por relaciones donde si hay consentimiento de ambas partes las configuraciones dependen de lo que acuerden. Así muchas personas deciden tener un vínculo que puede llamarse `amigos con derechos´ el tema es tener en claro y bien conversado cuales serían los `derechos´ en esta tendencia que viene en subida hace bastante tiempo".

Esta tendencia es algo de lo cual se habla mucho últimamente, inclusive la actriz argentina Romina Ricci confesó que tiene una relación de amistad con ciertos "permisos" con el actor chileno Gonzalo Valenzuela. Según se supo, esta relación no es algo nuevo, sino que hace mucho que tienen este tipo de relación. La actriz asegura que está bien así, y agregó: "No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. Es un amigo".

Los cineastas, incluso, han mostrado interés por esta temática. Hace años que escriben guiones con historias de amigos que "han cruzado ciertos límites". Inclusive se han escrito canciones, como el éxito de Reik y Maluma, "Amigos con derecho".



La mayoría de las relaciones no funcionan con una lógica matemática y en varias ocasiones aquellas que comienzan como una amistad se transforma en amor. Para algunos especialistas esto sucede así porque uno se vincula con el otro desde la confianza y el desinterés, sin especulaciones y mostrando todas las cartas, algo que no suele ocurrir cuando entra en el juego de la seducción al conocer a alguien con la intención de formar una pareja.

Por su parte, Strugo sostiene que esta relación de amigos puede ser "algo efímero, con poca duración o puede extenderse en el tiempo, el asunto será que todo el tiempo actualicemos como nos sentimos, si estamos cómodos o no con la manera en que se está desarrollando la relación".

Foto: Freepik

¿Qué consecuencias trae cruzar ese "límite"?

"El ser amigos con derechos puede ser beneficioso cuando ambos están alineados en lo que desean, cuando no hay confusión y reglas claras", destaca Strugo. Para lograrlo el especialista considera que es clave la comunicación y la sinceridad siempre. "Si algo cambia para preservar la relación será conveniente parar la parte de esos derechos para ver si será posible la amistad".

Sin embargo, al pasar a tener ciertos derechos más allá de la amistad ambas personas tienen que tener muy en claro que se puede poner en riesgo la amistad. "Posiblemente si hay malos entendidos o desacuerdos en algún momento esto puede poner en jaque la amistad e incluso extinguirla", argumenta el psicólogo y sexólogo.

"Lo más importante es un término que hoy, a raíz de la lucha por la igualdad de género y por relaciones más cuidadas, se está utilizando mucho y es la ´responsabilidad afectiva´. Esto quiere decir, hacerse cargo realmente y ser honesto del vínculo que yo deseo y respetar al otro como persona sabiendo cuales son sus necesidades y expectativas", concluye Mauricio Strugo.