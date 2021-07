No saben poner punto final, estos son los signos del zodiaco que les cuesta finalizar una relación

La astrología nos demuestra, otra vez, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas; algunas son positivas, otras no tanto. Estas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y sentimos.

Según la astrología hay tres signos que se destacan del resto por no saber cómo finalizar una relación. Estas personas son muy emocionales y les cuesta soltar a su pareja, aunque ya no hay más amor.

Cáncer: cuando los nacidos bajo el signo de cáncer están en una relación tres aspectos son fundamentales: seguridad, comodidad y familia. Si terminar una relación significa una amenaza para perder estos tres pilares, entonces ellos no lo harán. Los cancerianos son capaces de sacrificar su felicidad, libertad y paz interior con tal de estar en pareja y no estar solteros. Ellos buscarán otras maneras para estar felices y seguir soportando su relación.

Escorpio: este octavo signo del zodíaco se caracteriza por su territorialidad y una fuerza de voluntad que no es muy frecuente en otros. Por ese motivo, Escorpio tiende a nunca bajar los brazos. Los escorpianos tienen una fuerza de voluntad inaudita. Esa fuerza la usan para luchar "por lo que creen suyo". Así, con esa posesividad típica de ellos, no aceptan que alguien los deje. Pueden ser muy intensos al ser abandonados.

Capricornio: los capricornianos por lo general son fríos en todos los aspectos de su vida, pero en la parte amorosa no lo son. Suelen llorar cuando ven que su relación se va a acabar porque no saben qué más hacer para tener el control. Luchan por su relación hasta el final y no saben cómo irse, ni cómo dejar ir a su pareja, pero esa es una situación que dura poco tiempo. Los nacidos bajo el signo de la cabra son muy inteligentes y siempre terminan comprendiendo que aunque terminar duele, a veces es mejor soltar.